Цей фургон давно мали списати, але Toyota вперто тримає його на конвеєрі вже 22 роки

Поки більшість світових ринків перейшли на нове покоління HiAce ще у 2019 році, японська версія залишилась вірною старій школі. Безкапотне компонування, знайомий силует і рамна конструкція — усе це зберігається вже понад два десятиліття, повідомляє Carscoops.

Читайте також: В Україні служитимуть Toyota HMV: японські армійські позашляховики

Оновлення 2026 року не намагається маскувати вік моделі. Зовні зміни обмежилися новою графікою світлодіодних фар. Це той самий HiAce, який легко впізнати з першого погляду. Все тому, що найвідчутніші зміни — всередині.

Салон нарешті наздогнав сучасність

Навіть базові версії тепер отримують 8-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи, вбудований у центральну консоль. Він підтримує навігацію та систему кругового огляду. До нього додається 7-дюймова цифрова панель приладів, яка також стала стандартною для всіх комплектацій.

Для HiAce це справжній стрибок уперед, адже раніше інтер’єр виглядав відверто утилітарно навіть за мірками комерційних авто. У версії Super GL з’явився підігрів передніх сидінь, а базові виконання отримали доопрацьований фіксатор задніх дверей.

Більше електроніки та систем безпеки

Ще один великий крок уперед — безпека. Оновлений HiAce отримав актуальний пакет Toyota Safety Sense з розширеним набором асистентів водія, що включає адаптивний круїз-контроль з урахуванням поворотів, систему утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків та вдосконалену систему автоматичного гальмування з ширшими можливостями виявлення перешкод. Для фургона, чия конструкція бере початок з початку 2000-х, це виглядає майже парадоксально.

Також цікаво: Toyota проти Toyota: у Флориді сталася хаотична аварія з культовою Supra Mk4

Техніка без сюрпризів

Під кузовом змін не відбулося. HiAce зберігає раму та центральне розташування двигуна — рішення, яке давно стало його фірмовою рисою. Лінійка моторів також залишилася знайомою й включає 2,0-літровий бензиновий двигун на 158 к.с. і 182 Нм, або 2,8-літровий турбодизель на 149 к.с. і 300 Нм крутного моменту. Обидва агрегати працюють із 6-ступеневим “автоматом” та доступні з заднім або повним приводом. Ніякої електрифікації, принаймні поки що.

Персоналізація як частина філософії

Toyota продовжує активно просувати індивідуалізацію HiAce. Для моделі доступні пакети від GR Parts і Modellista, а також десятки фірмових аксесуарів. Окремо виробник виділяє тематичні стилі:

Overland — для подорожей і кемпінгу;

Active Cruiser — для серфінгу та водних видів спорту;

Urban City — для щоденного міського використання;

Cool Luxury — для трас і далеких поїздок;

Craft Man — для будівельників і робочих бригад.

Ціни та майбутнє моделі

В Японії оновлений HiAce стартує у продажу 2 лютого. Базова бензинова версія DX коштує від 2,86 млн єн, а топовий дизельний Super GL Dark Prime II — до 4,68 млн єн, що еквівалентно $18 000 та $29 500 відповідно.

Читайте також: TOYOTA зробить обмежений тираж спортивного хот-хетча GR Yaris MORIZO RR

Попри продовження життя цієї генерації, Toyota вже натякає на майбутнє. На виставці мобільності в Японії 2025 року показали електричний концепт HiAce, однак терміни запуску серійної версії поки не називають.