10:30, сьогодні

Обслуговування на офіційному сервісі далеко не завжди дорожче альтернативного. У багатьох випадках ремонт в гаражах може обійтися набагато дорожче.

Дорожнеча фірмового автосервісу насправді – міф. Його коріння криються в вартості найперших ТО, які автовласник зобов'язаний проходити на фірмовому сервісі для збереження гарантії.

Дійсно, самостійна покупка каністри масла в автомагазині та його заміна в гаражах видається дешевшою. Але автомобіль – це не тільки двигун: всі інші вузли, механізми і системи теж потребують періодичного обслуговування або, як мінімум, діагностики. Якщо всі операції, здійснювані на плановому ТО, робити в гаражах, то вартість ТО буде практично така ж.

У всіх автоцентрах Корпорації УкрАВТО виконання будь-яких операцій розраховуються за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке на основі рекомендацій заводів-виробників визначає час, необхідний для виконання кожного завдання. Його множать на вартість нормо-години, і скільки б майстер не морочився за роботою, клієнт заплатить тільки за той час, що визначив виробник. У гаражах же часто доводиться платити за фактично витрачений час, що укупі з низькою кваліфікацією механіків призводить до результату "довго і дорого".

Спеціалізація

Але якщо з плановим обслуговуванням, при виконанні всіх вимог виробника, різниця в цінах різних автосервісів не надто відрізняється, то при більш складних операціях універсальний гаражний сервіс виявляється набагато дорожчим. На це впливає безліч факторів.

Перший – грамотна діагностика. Механіки, які працюють на спеціалізованому обладнанні і кожен день стикаються з автомобілями одного або декількох брендів, набагато швидше і точніше ставлять діагнози.

Другий – швидкість роботи. Відточені механізми роботи спеціалізованих сервісних центрів, наявність заводських інструкцій і спецінструменту дозволяють виконувати роботи з обслуговування та ремонту в найкоротші терміни.

Третій – наявність запчастин. У Корпорації УкрАВТО величезні склади запчастин і прекрасно організована логістика. У переважній більшості випадків потрібні запчастини є на складі автоцентру. Якщо немає – їх доставка з обласного або центрального складу займає набагато менше часу, ніж у будь-якого іншого оператора автомобільного ринку. А час і гроші дуже тісно пов'язані між собою.

Устаткування

Сучасні автомобілі, особливо їх електронні системи, вже давно вийшли на інтерактивний рівень. Зараз в разі серйозної або незвичайної проблеми механіку досить підключити діагностичний роз'єм автомобіля до комп'ютера, що знаходиться в мережі. Діагностика, перепрограмування або настройка можуть проводитися з офісу материнської компанії, вузькоспеціалізованим співробітником, який вміє вирішувати непосильні для інших завдання.

Для багатьох автомобілів потрібні спеціальні стенди або інструменти. Навіть для таких, здавалося б, простих операцій, як сезонна зміна гуми. Переважна більшість універсальних сервісних станцій, не кажучи вже про гаражні, вважають за краще не вкладати гроші в високопродуктивне обладнання. А спроби працювати на дешевих верстатах з дорогими колесами (або іншими вузлами) не завжди закінчуються благополучно.

Персонал

Весь персонал автоцентрів Корпорації УкрАВТО регулярно проходить тренінги та навчання. В результаті співробітники корпорації мають найвищу серед своїх колег кваліфікацію. Це дозволяє швидко справлятися не тільки з діагностикою та плановим сервісним обслуговуванням автомобілів, а й проводити складні ремонти в найкоротші терміни.

Гарантія

Однією з найбільш істотних переваг авторизованих автоцентрів Корпорації УкрАВТО можна назвати офіційну гарантію. Вона поширюється як на виконані роботи, так і на використовувані запчастини.

У гаражних сервісах виконавець часто не несе відповідальності за вироблений ремонт або обслуговування. У багатьох випадках уникнути відповідальності допомагає "легенда" про нібито неякісні запчастини. Іноді це зовсім не легенда, ось тільки перевірити це може лише експерт, і то не у всіх випадках.

Шанс на те, що в гаражі доведеться двічі переробляти одну й ту ж роботу, дуже високий. І швидше за все, за неї доведеться платити двічі. Також є ймовірність, що будуть зіпсовані деякі запчастини, за які теж доведеться платити з власної кишені. У випадку з УкрАВТО можливість подібного сценарію повністю виключена. Навіть в разі настання гарантійних зобов'язань (брак трапляється на будь-якому виробництві), всі витрати понесе офіційний сервіс.

Програми знижок

Постійні клієнти УкрАВТО вже давно користуються дисконтною накопичувальною програмою "Drive2U". Програма надає вигідні умови обслуговування не тільки для автомобілів, куплених в мережі автоцентрів УкрАВТО, але і для старих післягарантійних машин, які були придбані в інших мережах. З програмою реально заощадити до 20% на запчастинах і до 10% – на роботах.

Також в УкрАВТО регулярно проходять і інші акції, що, як правило, складаються з комплексу всіх необхідних операцій, пов'язаних з підготовкою до наступаючого сезону. Часто відбуваються розпродажі певних груп запчастин, витратних матеріалів та аксесуарів. Якщо уважно стежити за повідомленнями компанії, можна дуже вигідно обслуговувати автомобіль і доповнювати його функціональність на вельми цікавих умовах.