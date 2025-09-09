Ці пікапи ні на передову, ні в тил не потраплять: хто на них їздитиме

Три пікапи отримали Корюківська, Новгород-Сіверська та Семенівська громади, що межують з кордоном, а ще один дістався обласному Центру підготовки громадян до національного спротиву. Таку новину озвучила Чернігівська ОВА.

Сільські громади цей повнопривідний транспорт планують використовувати для евакуації, доставлення гуманітарної допомоги, надання соціальних та медичних послуг.

"В умовах щоденних воєнних реалій, ця допомога є дуже суттєвою. Адже в громадах, які щодня потерпають від обстрілів російського агресора, такі автівки допомагають рятувати людей, надавати їм необхідну допомогу та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації", – зазначає Семенівський міський голова Сергій Деденко.

Щоправда, в короткому повідомленні не вказується моторна версія, але в попередніх траншах допомоги надходили дизельні машини Amarok, силовий потенціал яких коливається у діапазоні від 150 до 210 к.с.

Фото: Чернігівська ОВА

Бували надходження пікапів з 3,0-літровими дизельними двигунами на 241 к.с. (600 Нм). Комплектуються як 6-ступеневою механічною коробкою передач, так і 10-ступеневим автоматом.

У будь-якому варіанті п'ятимісні (2+3) чотиридверні пікапи з повним приводом 4х4 доволі ощадливі у споживанні палива. Скажімо, Amarok 2.0 TDI потужністю 170 к.с. у міському циклі споживає на 100 км 9,7 літра солярки, на трасі в заміському – 7,6 літра, а у змішаному режимі – 8,6 літра на 100 км пробігу.

При цьому даються взнаки привабливі стартові можливості: з нуля легко набирають сотню за 9,3 сек. Для гальмування в екстреному режимі зі швидкості 100 км/год йому потрібно 36 метрів.

Як йдеться в повідомлення обласної адміністрації, автомобілі надані у межах допомоги, що співфінансується Європейським Союзом через Інструмент зовнішньої політики (ІЗП) та урядом Федеративної Республіки Німеччина.