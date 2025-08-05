Цікаві факти про світлофори: коли з’явився жовтий

Перший світлофор у світі був газовим. Його встановили 1868 року в Лондоні біля парламенту. Він мав лише два сигнали — червоний і зелений. Але працював недовго: після вибуху газу через витік систему визнали небезпечною.

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Сучасний електричний світлофор з’явився у США. 1914 року на перехресті в Клівленді встановили перший світлофор із червоним і зеленим світлом та звуковим сигналом для зміни фаз. Управлявся вручну.

Жовте світло додали пізніше. Третій (жовтий) сигнал з’явився у 1920-х роках, щоб водії мали час зреагувати на зміну сигналу.

Піктограми світлофорів можуть бути креативними. У Німеччині популярні "Ампельман" — веселі фігурки на пішохідних світлофорах. А в Іспанії, Данії та Швеції є світлофори з фігурками у формі сердець, вікінгів або зображеннями різних гендерів.

Світлофори адаптують для пішоходів із вадами зору. У багатьох країнах пішохідні світлофори мають звукові сигнали або вібраційні панелі, щоб допомагати людям із вадами зору.

В Україні перший світлофор з’явився у Харкові. Це сталося 1936 року. Нині в країні понад 60 тисяч світлофорів, які щодня забезпечують безпеку мільйонів учасників дорожнього руху.

З 01.01.2025 українські поліцейські склали 65 841 адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП. За проїзд на червоне світло в Україні передбачений штраф у розмірі 510 гривень.