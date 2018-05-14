Ціни на бензин і дизпаливо - мабуть, найбільш непевні цифри в нашій країні. Значення на стелах АЗС змінюються без видимих причин і правил, але це тільки на перший погляд.

Чому зростає ціна на бензин та інші види палива в Україні, ми спробуємо з'ясувати, щоб не піддаватися безглуздому ажіотажу при коливаннях вартості пального.

Три кити

Як відомо, роздрібна ціна бензину в Україні (і не тільки в ній) сумується з трьох складових: ціна нафти, податки і витрати роздрібних мереж. Специфіка ринку нафтопродуктів така, що практично всі ці фактори залежать від багатьох причин і об'єктивно не можуть довго залишатися стабільними. Особливо це стосується перших двох доданків.

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Світове виробництво нафти впливає на роздрібні ціни в кожній країні

Частка нафти в ціні бензину становить близько 47%, в ціні дизпалива - 52%. І це найнестабільніша складова. Друга за “вагою” частина роздрібної ціни - податки, акциз і ПДВ, в Україні вона становить близько 40% для бензину і 33% для дизпалива. (Для порівняння - в розвинених європейських країнах ці цифри відповідно дорівнюють 60% і 54%). Цей показник держава змінює не дуже часто, зазвичай не частіше одного разу на рік. І нарешті, близько 10% ціни на стелі - це витрати мережі АЗС і її заробіток - торгова націнка.

Вгору й вниз

Ціни на нафту, які визначають ціну автомобільних палив не тільки в нашій країні, - один з найбільших чинників світової економіки і навіть геополітики. Світовим гравцям, які будують доходи і вирішують проблеми своїх держав на котируваннях сирої нафти різних сортів, байдуже до проблем пересічного автомобіліста.

Котирування нафти на найбільших світових біржах - це не тільки паливо, але і геополітика. За неї теж розплачується рядовий автомобіліст

Однак, рядового українського споживача нехай тішить той факт, що процес впливу світової ціни за барель на внутрішній ринок має деяку інерційність. Підвищення або зниження світових цін відбивається на цінниках українських АЗС не раніше, ніж через 10 днів, саме за цей період розпродається через наші заправки раніше закуплене пальне і завозяться нові партії.

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Оскільки світові коливання бувають короткочасними, українські мережі іноді просто не встигають зреагувати на них - і ми не помічаємо подорожчання нафти на світовому ринку. На жаль, з тієї ж причини її короткочасного здешевлення ми теж зазвичай не помічаємо.

Від курсу національної валюти залежить ціна бензину навіть в тих країнах, які мають свій власний видобуток нафти

Курс валют

Зате набагато чутливіший український ринок нафтопродуктів до суто внутрішнього фактору, що відбивається на ціні нафти - до курсу національної валюти. Його падіння і злети гідні окремих досліджень, а в розрізі автомобільного палива вплив такий: зміна курсу до долара на 1 гривню відбивається в ціні палива як плюс або мінус 80 копійок до роздрібної ціни.

При подібних коливаннях курсу гривні (на прикладі минулих років) ціна на автомобільне паливо не може залишатися стабільною

І з цим важко щось вдіяти, оскільки абсолютна більшість партій бензину і “дизеля” українські трейдери закуповують за долари і євро. Адже з семи вітчизняних нафтопереробних заводів “в строю” залишилося тільки два, і вони закривають не більше 20% ринку. Та й нафта, яку вони використовують в якості сировини, здебільшого - до 80% - імпортна, що також не дає цим виробникам простору для цінового маневру.

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Змиритися?

Що ж залишається робити українському автомобілісту, змученому коливаннями цін? Тим більше, що для когось заправка бака - просто щоденні витрати, а для когось - питання рентабельності бізнесу, можливість або неможливість прогодувати сім'ю.

Бензиновий мотор з ГБО або електромобіль - альтернатив рідкому вуглеводневому паливу небагато. Але і тут є свої нюанси

Одні змирилися, перерозподіливши статті сімейного бюджету і урізавши інші витрати. Другі після довгих підрахунків купили дизельну машину, треті розрубали гордіїв вузол, пересівши на електромобілі, які стали більш доступними останнім часом. Один з “м'яких” варіантів відходу від “нафтової залежності” - установка на бензиновий автомобіль газобалонного обладнання. Але і ця майже 50%-ва економія на паливі має свої негативні сторони, та й ціни на скраплений пропан-бутан мають свої, не менш цікаві прив'язки. Втім, саме про них ми поговоримо наступного разу.

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