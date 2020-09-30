В вересні ціни на автоаукціонах США знову дещо підросли порівняно з серпнем 2020 року.

Про це свідчить аналітика від сервісу історій аукціону BidHistory.

Аналіз середніх цін, за якими віддавали лоти на аукціонах IAAI та Copart протягом вересня 2020 року, показав: карантинні ціни так і не повернулися. Хоча протягом літа фінальні ставки на биті та пошкоджені автомобілі трохи знизились, однак восени більшість з них знову пішли вверх. Причина – збільшення ділової активності в світі. Не завадило цьому процесу навіть підняття комісійних аукціоном Copart.

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В нашому дослідженні традиційно беруть участь 5 популярних автомобілів зі США 2015 – 2018 років виготовлення, які можуть пересуватися своїм ходом (окрім Tesla через її конструктивні особливості):

Audi Q5;

BMW X5;

Ford Fusion;

VW Passat;

Tesla Model S.

Ми порівняли середні виграшні ставки в вересні з тими, за які віддавали ці авто в серпні поточного року. Ось результати.

Audi Q5

Цей німецький кросовер з дволітровим двигуном – єдиний серед "піддослідних", який подешевів протягом останнього місяця. Якщо в серпні середня ціна аукціону закінчувалась на 15 тисячах доларів, то в вересні – на 12,5 тисячах. Хоча кількість проданих автомобілів протягом звітних періодів не змінилася.

BMW X5

А от трилітрові "Ікс п'яті" стали продаватись дорожче – майже за 20 тисяч доларів. Навряд чи це виправдана ціна, однак раз попит є, а пропозиція не збільшується, то і вартість зростає.

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Ford Fusion

Один з найпопулярніших седанів зі США теж суттєво подорожчав – якщо в серпні його торгували в середньому до 3,5 тисяч доларів, то в вересні – вже на тисячу дорожче (йдеться про найпопулярнішу модель з двигуном 2,5 л). Хоча більше третини торгів зупинялись на позначці близько 3000 доларів США.

VW Passat

Американська (подовжена) версія "Пассата" з мотором 1,8 л також подорожчала на тисячу – середня ставка піднялась до 5,5 тисяч доларів США. Втім, варіантів за 4 тисячі теж було багато – на аукціоні варто було вчасно зупинитись.

Tesla Model S

Електромобіль, який демонструє феноменальну стабільність у ціні, в вересні теж подорожчав. Причина – зменшення пропозиції вдвічі.

Резюме "Авто24":

Початок бізнес-сезону не призвів до бажаного зниження цін, швидше навпаки. Аналітика від сервісу історій аукціону BidHistory показує, що причина такого стану речей – кількість автомобілів на продаж не збільшилась, а попит залишився на тому ж рівні. Втім, вічно так тривати не може, адже восени має збільшитись і пропозиція.