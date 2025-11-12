Ціни на нові авто в США вперше перевищили $50 000: що відбувається на ринку

У вересні середня транзакційна ціна (ATP) нового автомобіля у США сягнула $50 080. Це на 2,1% більше, ніж у серпні, і на 3,6% вище, ніж рік тому. Експерти кажуть — подолання порогу $50 000 було лише питанням часу, порахували в Kelley Blue Book.

До речі у США всі купують пікапи, але майже ніхто не користується за призначенням

За словами виконавчої аналітикині Erin Keating з Cox Automotive, ринок нових авто «змістився вгору»:

«Сьогоднішній автомобіль за $20 тисяч фактично зник. Купівельна активність зосереджена серед більш заможних домогосподарств, які мають доступ до кредитів і підтримують попит на дорожчі моделі. Рекордні ціни — це результат зміщення попиту у преміум-та електросегмент.»

Що штовхає ціни вгору

Одразу кілька факторів формують нинішню динаміку:

Електромобілі: їхня частка у вересні досягла 11,6% ринку США, що є рекордом. Середня ціна EV — $58 124, на 3,5% більше, ніж у серпні.

їхня частка у вересні досягла 11,6% ринку США, що є рекордом. Середня ціна EV — $58 124, на 3,5% більше, ніж у серпні. Преміум-авто: понад 60 моделей мають середню ціну вище $75 000, і разом вони забезпечили 7,4% усіх продажів.

понад 60 моделей мають середню ціну вище $75 000, і разом вони забезпечили 7,4% усіх продажів. Зростання стимулів: автовиробники у вересні витратили на знижки та програми лояльності близько $3 700 на авто — це 7,4% від середньої вартості, найвищий показник 2025 року.

EV-продажі ростуть попри все

Попит на електромобілі у США продовжує зростати навіть на фоні дорогих кредитів і скорочення державних пільг.

У третьому кварталі 2025 року продажі EV встановили новий рекорд — 437 487 одиниць, що становить 10,5% ринку. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Серед лідерів — Tesla, середня ціна авто якої у вересні склала $54 138, на 6,8% менше, ніж рік тому. Очікується, що з появою оновлених Model 3 та Model Y ціни можуть знизитись ще більше.

Що це означає для покупців

Американський ринок нових авто стає дедалі менш доступним для середнього споживача. Машини за $20–25 тисяч фактично зникли, а основний попит зосередився у сегменті $40–70 тисяч. Це відображає загальну тенденцію — автомобіль перестає бути «масовим товаром» і дедалі більше стає показником статусу.

Для України ця ситуація показова: підвищення частки електромобілів і зміщення у бік дорожчих моделей спостерігається і на нашому ринку. Хоча ціни ще далеко не американські, тренд у бік «електрифікації та преміумізації» вже очевидний.