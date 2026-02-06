Ціни ростуть, угоди гальмують: за скільки продають вживані авто на початку 2026 року

Початок 2026 року для українського авторинку виявився неоднозначним. За даними компанії Automoto.ua, яка агрегує інформацію з найбільших автомобільних маркетплейсів, у січні зафіксовано найменшу кількість нових оголошень за останні 13 місяців. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

До речі ринок нових авто у січні зріс, але електромобілі втратили позиції

Менше оголошень, менше грошей на ринку

Якщо ще у березні 2025 року сумарна вартість усіх автомобілів, виставлених на продаж, оцінювалась приблизно у 2,5 млрд доларів, то в січні 2026-го цей показник скоротився до 1,7 млрд. Одночасно впала й кількість нових пропозицій: із майже 248 тисяч оголошень на місяць до 166 тисяч.

Втім, справа не в дефіциті автомобілів. Машини просто продаються повільніше. Старі оголошення «висять» довше, тож продавці не квапляться виставляти нові лоти, намагаючись спершу реалізувати вже наявний склад. Ринок ніби завмер у режимі очікування.

Чому зростають ціни, коли попит слабшає

На цьому тлі зростання медіанної ціни виглядає парадоксально. За рік вона піднялася приблизно на 200 доларів і нині становить близько 6 200 доларів за автомобіль. Але тут усе вирішує структура пропозиції.

Найдешевший сегмент поступово зникає, адже автомобілі за мінімальні суми або вже розпродані, або фізично «вичерпали» свій ресурс. Водночас у верхній частині ринку стає більше дорогих машин. Преміальні авто формують невелику, але зростаючу частку пропозиції, що автоматично тягне середні ціни вгору. Основна ж маса ринку, як і раніше, зосереджена у коридорі до 10 тисяч доларів — саме тут лежить реальна фінансова межа більшості покупців.

Також цікаво чи варто занижувати ціну у договорі купівлі-продажу автомобіля

Пальне вирішує все: гібриди дорожчають найшвидше

Найгучніша цінова історія січня — гібридні автомобілі. За рік їхня середня вартість зросла майже на 6 тисяч доларів і перевищила 21 тисячу. Причина не лише у попиті, а й у «омолодженні» модельного ряду. На вторинний ринок масово виходять відносно свіжі Toyota RAV4 та Camry у гібридних версіях, які різко підняли середню планку, витіснивши старіші Prius та Fusion.

Дизельний сегмент поводиться значно спокійніше. Середні ціни тут майже не змінюються і тримаються близько 7 300 доларів. Попри популярність дизеля в Україні, покупці дедалі частіше зіштовхуються з реальністю дорогого обслуговування сучасних моторів, що поступово охолоджує інтерес.

Авто з ГБО остаточно перетворилися на нішу для «доживання» старого автопарку. Середня ціна близько 3 тисяч доларів чітко показує, що встановлення газового обладнання на новіші машини за нинішніх умов втратило фінансовий сенс.

Що це означає для ринку

Січень 2026 року показав, що український авторинок входить у фазу повільної адаптації. Пропозиція скорочується не через нестачу авто, а через затяжні продажі. Ціни зростають не завдяки ажіотажу, а через зміну структури ринку. Якщо економічна ситуація не покращиться, ця «буксуюча» рівновага може зберігатися ще кілька місяців.