Замість пікапів - паливозаправники: вінничани впровадили новий напрямок допомоги ЗСУ

Отримувачем техніки від вінничан став один з підрозділів Повітряних сил ЗСУ. У релізі мерії Вінниці не розкривається назва та локація цього формування, що за обставин воєнного часу цілком виправдано.

Як і тиждень тому, це були чотиривісні автомобілі Renault KP 8х4 з надбудовою паливозаправника АПЗ-20К. Зазвичай такі машини комплектуються 430-сильним двигуном, але є версії на 380 і навіть 460 й більше к.с.

В Україні ці машини більш знані по будівельному сектору з самоскидним кузовом та бортовою платформою з краном-маніпулятором.

Вінничани започаткували новий напрямок допомоги

Чи не вперше за часів війни у траншах допомоги війську з'явилися паливозаправники великої розмірної групи. Вінничани стали своєрідними ініціаторами нового напрямку допомоги підрозділам Сил оборони.

Вони закупили добротні автомобілі з двосекційними цистернами на 20 тисяч літрів. Залежно від потреб такий спецтранспорт може перевозити одночасно і дизель, і бензин.

Renault KP 8х4 українським водіям більше відомий потужними самоскидами, але й паливозаправником у наших армійців він також здобуде визнання. Фото: мерія Вінниці

І доставка, і заправка

Одна секція цистерни трохи більша – на 14 000 літрів, а інша практично удвічі менша – на 6 000 літрів. Залежно від замовлень автопарку якогось пального перевозиться більше, а якогось – менше. Втім для перевезення однотипного пального це також зручно.

Позитив ще й в тому, що оператор цієї машини може одночасно заправляти дві транспортні одиниці – рукави видачі палива розмотуються з бухти. Пістолети там стандартні, як і на класичних АЗС.

Оператор видає пальне дозовано, система обліку видачі дизеля чітко фіксує кожен літр злитого з цистерни.

Можливості автопарку тепер розширено

За словами військовослужбовців, отримані паливозаправники розширять матеріально-технічні можливості армійського автопарку і використовуватимуться для забезпечення виконання бойових завдань.

Чи буде громада й далі закуповувати такий спецтранспорт – покаже час, але на сьогодні це й справді нова тема в траншах допомоги. Фото: мерія Вінниці

Громада заклала у бюджет на допомогу понад 1 мільярд гривень

У мерії зазначили, що це вже третя передача допомоги для цього підрозділу. Раніше військові отримували вантажні автомобілі, автоцистерни, безпілотники, радіостанції, будівельні матеріали, запчастини та обладнання для мобільних вогневих груп.

Загалом на допомогу військовим в межах міського пріоритету "Безпека та оборона" у бюджеті Вінницької громади передбачили кошторис у розмірі понад 1 мільярд гривень.