У Києві лише на чотирьох дорогах дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год

Посилання скопійовано!
Згідно з рішенням Київради, з 1 квітня на 17 ділянках дозволяється рух зі швидкістю до 80 км/год. Але місцева влада скоротила цей перелік до чотирьох.
Читайте також: Камери не допомогли: в Україні значно зросла аварійність
Спочатку після комісійного обстеження столичних вулиць потенційну кількість ділянок скоротили до 7. Після додаткового аналізу аварійності ділянок на трьох із них виявили випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році. Тож на цих відрізках підвищення швидкості не дозволять.
Тому збільшення швидкісного режиму до 80 км/год київська влада схвалила лише на 4 ділянках:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);
- вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту).