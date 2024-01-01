У Києві лише на чотирьох дорогах дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год

Згідно з рішенням Київради, з 1 квітня на 17 ділянках дозволяється рух зі швидкістю до 80 км/год. Але місцева влада скоротила цей перелік до чотирьох.

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Спочатку після комісійного обстеження столичних вулиць потенційну кількість ділянок скоротили до 7. Після додаткового аналізу аварійності ділянок на трьох із них виявили випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році. Тож на цих відрізках підвищення швидкості не дозволять.

Тому збільшення швидкісного режиму до 80 км/год київська влада схвалила лише на 4 ділянках: