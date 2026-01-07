Цифровий конкурс на автобусні маршрути відбувся максимально швидко

За словами заступника очільника Міністерства розвитку громад та територій України Сергія Деркача, на конкурс було винесено понад 30 маршрутів, і більшість із них – саме у прифронтові напрямки.

Практика показує, що для багатьох людей у прифронтових громадах автобус – це не "альтернатива", а єдиний спосіб дістатися до лікарні, обласного центру, роботи чи місця евакуації.

Щоб було швидко, прозоро та вчасно

Війна змінила мобільність, але потреба у регулярному сполученні нікуди не зникла. Для швидкого, прозорого розгляду заявок запроваджено цифрові конкурси.

"Насамперед, мова йде про те, щоб рішення ухвалювались в найкоротший виправданий термін, особливо там, де зволікання означає реальні проблеми для людей", – зазначає Сергій Деркач..

Що отримали по факту:

перевізники подали заявки на 17 маршрутів;

усі заявки подані онлайн через електронний кабінет;

саме засідання комітету тривало близько 20 хвилин – без паперів, ручного перебирання документів і затягування часу.

На які маршрути подано заявки:

Херсон – Миколаїв;

Одеса – Херсон;

Запоріжжя – Харків;

Слов’янськ – Одеса;

Харків – Суми;

Кам’янське – Херсон та інші.

Далі в програмі буде...

Наступний етап – підготовка та підписання наказу Мінрозвитку щодо перевізників, які відповідають вимогам і можуть виходити на маршрути.

"Важливий момент: подача заявок тривала до 19 грудня, а вже 5 січня ми їх розглянули. Це нормальний, прогнозований темп, який і має працювати в системі. Цифрові конкурси – це частина реформи внутрішніх перевезень", – зазначає Сергій Деркач.