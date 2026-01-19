Цигарки для безмитних салонів Duty Free через митний контроль Ford не провіз: віддадуть фронтовикам

Як йдеться на ФБ-сторінці Львівської митниці, Ford Transit Connect нічим не виділявся й підозри не викликав.

Однак в ході огляду митники та прикордонники все-таки вирішили перевірити автомобіль ретельніше.

Читайте також Фура, що незаконно везла мільйони цигарок, "погоріла" на другому номерному знаку

Подвійний дах не допоміг

Підозра виявилася небезпідставною, оскільки автівка мала подвійний дах. У схованці між дахом та стелею було утворено нішу. Вона стала своєрідним пеналом для приховування цигарок.

Щоправда, дістатися туди було важко. На одному з фото видно, що стелю піді дахом зрізають "болгаркою" з алмазним диском – спеціально виготовленому сховку під дахом вирізали як кришку з металевої консервної банки.

Врізка в подвійний дах Ford Transit Connect була виправданою – схованка солідна. Фото: Львівська митниця

Скільки пачок увійшло в схованку

Під час огляду митники спільно з прикордонниками виявили 1038 пачок сигарет Paramount, прихованих від митного контролю. Тютюнові вироби були без марок акцизного податку України та з маркуванням "Duty Free Only", тобто тільки для безмитної торгівлі.

Читайте також BMW X5 конфіскували на кордоні через знайдені у ньому цигарки

Оскільки цигарки десь мали продаватися без мита, то на кордоні вони все-таки повинні були декларуватися за митною процедурою, що не було зроблено. Отож – контрабанда. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ.

Схованка була надійна, але в “жмурки” водій грати зовсім не вмів. Фото: Львівська митниця

За цією частиною вказаної статті та за умови доведення порушення у суді накладається "штраф в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів".

Читайте також Як подружжя на Закарпатті втратило два "Мерседеси"

Технологія тут проста: виявлені цигарки та автомобіль вилучено. Справу передано для досудового розслідування до територіального управління Бюро економічної безпеки, а вже звідти пакет документів відправлять до суду.