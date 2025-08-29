Турецька армія замовила БТР, що протистоїть хімічній та ядерній зброї

Для оборонного відомства Туреччини це перші в історії бойові броньовані машини 8x8. Втім, від замовлень Pars Scout 6x6 там також не відмовилися.

Розвідувальна машина служб радіохімічного захисту CBRN (ХБРЯ – хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози) спроможна виявляти на відстані зони радіаційного забруднення, ідентифікувати бойові хімічні речовини (БХО), токсичні промислові матеріали (ТПМ) та біологічні бойові речовини (ББО).

Транспортний засіб Pars SCout 8x8 оснащений дистанційно керованою стабілізованою системою озброєння, на яку відповідно до вимог користувача можна встановити 40-мм автоматичний гранатомет та 12,7-мм або 7,62-мм кулемет.

Хімічне виявлення та ідентифікація



Розвідувальна машина CBRN Pars Scout 8x8 ХБРЯ оснащена блоками хімічного виявлення для постійного моніторингу наявності бойових отруйних речовин та токсичних промислових матеріалів як зовні, так і всередині машини, а також для виявлення та класифікації твердих або рідких зразків.

Машина оснащена дистанційним детектором, який використовує лазерну технологію та може виявляти на відстані до 5 км. Крім того, у машину вбудовано газовий хроматограф та мас-спектрометр (ГХ/МС) для подальшого детального хімічного аналізу низки зразків.

Біологічне виявлення та ідентифікація

Розвідувальна машина CBRN Pars Scout 8x8 ХБРЯ здатна безперервно виявляти біологічні агенти. У разі виявлення потенційного біологічного агента береться вторинний зразок для подальшого аналізу, який проводиться в повністю інтегрованому бардачку, розробленому для забезпечення безпеки оператора.

Завдяки інтегрованій конструкції бардачка, різноманітні наземні зразки можна брати до бардачка за допомогою механізму обробки зразків для подальшого аналізу та ідентифікації.

Радіологічне та ядерне виявлення

Детектори гамма-випромінювання вбудовані в зовнішню частину транспортного засобу для сповіщення екіпажу про напрямок та рівень радіаційної небезпеки.

Транспортний засіб оснащений внутрішнім пристроєм виявлення радіації та індивідуальними дозиметрами екіпажу для захисту персоналу та контролю потужності дози.

Ручний відбір проб та маркування забрудненої ділянки

Інтегрована система маркування зони транспортного засобу дозволяє оператору позначати будь-яку виявлену забруднену ділянку, не залишаючи транспортний засіб.

Розвідувальна машина CBRN Pars Scout 8x8 ХБРЯ оснащена системою подвійного відбору проб, яка забезпечує безперервне виявлення та ідентифікацію під час руху.

Центральний процесор та програмне забезпечення ХБРЯ

Інформація, зібрана за допомогою пристроїв виявлення ХБРЯ, після об'єднання з даними, отриманими від інтегрованого метеорологічного пристрою та GPS, може передаватися за допомогою бортової системи зв'язку відповідно до формату ATP 45.

Броньована капсула розроблена для розвідувальної групи з 6 осіб. Бойова машина має результативне співвідношення потужності до ваги - 20 к.с./тонну, включаючи корисне навантаження.

Такий потенціал дозволяє розганятися до максимальної швидкості на дорозі до 100 км/год, маневрувати на вертикальному схилі 60% та бічному схилі 30%. Високий кліренс та великі колеса стануть у пригоді при подоланні перешкоди висотою 0,7 метра, а завдяки восьмиколісній базі можна долати траншеї висотою 2 метри.

У пригоді буде також компактний радіус повороту машини та знос шин мінімізовані завдяки системі повне кермування AWS. Автомобіль має запас ходу понад 800 км, а паливні баки захищені під бронею. Автомобіль оснащений шинами Run-flat та лебідкою.

Безпека екіпажу також на висоті. Кабіна водія та командира в передній частині автомобіля захищена балістичним склом, що забезпечує широке горизонтальне поле огляду, високий рівень безпеки водіння, ситуаційну обізнаність та комфорт. Крім того, вікна адаптовані до зимових умов завдяки системі обігріву.

Форма корпусу, структура днища, днищеві листи та спеціально розроблені мінозахисні сидіння призначені для захисту персоналу від мінних загроз високого рівня (див. внизу відео у версії аналогічної бойової машини Pars 8х8). Модульне з'єднання підсистем машини з її протимінним корпусом забезпечує легкість обслуговування та швидку заміну, що робить її кращою за аналоги.

Денні/нічні камери, розташовані спереду та ззаду, забезпечують водієві та командиру широке поле огляду. Усередині дверей та люків машини сидіння для особового складу та елементи освітлення розроблені для забезпечення комфорту особового складу.