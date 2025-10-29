Турецький танк отримав назву "Алтай", але з географією це не пов'язано

Як зазначає turkhaber.com, масове виробництво нового танка Altay розпочалося на заводі, що входить до п'ятірки найкращих у світі та трійки найкращих у Європі.

Продуктивність буде грандіозна

Масштаби нового виробничого комплексу озвучив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на церемонії відкриття цього заводу (повне відео можна подивитися за цим посиланням, а коротка версія – нижче). Він заявив, що з відкриттям нового об'єкта "вісім танків Altay та десять бронетранспортерів Altuğ, які називають «фортецею поля бою», виготовлятимуться щомісяця на нашій виробничій лінії, закрита площа якої становить 63 000 квадратних метрів".

Вочевидь глава держави мав на увазі БТР Altuğ 8x8. З цих показників зрозуміло, що з такою потужною продуктивністю уряд Туреччини задовольнить потреби власні бронетанкових сил.

Окрім того, відкрито прозвучало, що з 2026 року, танки Altay використовуватимуть силову установку вітчизняного виробництва, розроблену BMC Power. Це зменшить зовнішню залежність, забезпечуючи всі системи двигуна та трансмісії вітчизняними компаніями.

У моторну нішу тут поки втиснули півтори тисячі корейських "жеребців", але вже у наступному році там гарцюватимуть турецькі кінські сили. Скриншот: Авто24

Зараз використовуються ввезені двигуни та трансмісійні системи. Постачальником стала Республіка Корея. З часом танки сходитимуть з вітчизняними двигунами BATU потужністю 1500 кінських сил (див. відео нижче) та його трансмісією виробництва BMC Power.

А був ще передсерійний випуск Altay

Тут слід зазначити, що серійне виробництво танків розпочалося у вересні нинішнього року, процес упродовж цього час відшліфовувався, удосконалювалася технологічна карта. Однак це не варто вважати початком постачань.

Три танки були поставлені оборонному відомству ще у серпні з передсерійної партії, йшли відвантаження й до цього. У 2025 році армія отримає 30 танків у версії Т1.

На лінії виготовлення танків Altay у головному цеху заводу BMC Ankara. Скриншот: Авто24

Графік на 2026 рік приблизний, але зазначається про 165 танків у конфігурації T2, що будуть поставлені армії до 2028 року.

BMC заявила, що варіант T1 забезпечує багаторівневий захист, інтегруючи динамічний захист (ERA) нового покоління та решітчасту броню для протидії атакам РПГ та керованих ракет. Додаткові заходи включають системи зменшення вибухів у відсіках для боєприпасів та розширену задню частину башти для підвищення живучості екіпажу.

За даними BMC, вогнева міць та рівень захисту цієї машини ставлять її серед передових основних бойових танків світу, поєднуючи живучість важких західних платформ з мобільністю та адаптивністю, необхідними для регіональних умов.

Довідка редакції Авто24

Назву Altay турецький основний бойовий танк отримав на честь генерала Фахреттіна Алта́я (Fahrettin Altay), видатного воєначальника періоду Турецької війни за незалежність (1919–1923). Він був не лише військовим, а й національним героєм, символом модернізації та сили турецьких Збройних сил у період становлення Республіки.

Тому, коли Туреччина розробляла перший власний основний бойовий танк, було вирішено назвати його "Altay" – на честь генерала як символ національної незалежності, мужності та військової традиції.

Отже, "Altay" – це патріотичний жест й просто технічна назва, жодним чином не пов'язана з російським регіоном Алтай та без натяків на ті території.