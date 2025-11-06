Тимчасовий облік авто після демобілізації: як працює схема

Авто з тимчасовою реєстрацією після демобілізації військового передаються у військову частину або іншому визначеному набувачу. Про те як працює схема тимчасового обліку розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Автомобілі, що ввозяться з-за кордону під час «воєнного стану» як гуманітарна допомога, можуть бути тимчасово зареєстровані за конкретним військовослужбовцем. Такий порядок діє відповідно до постанови КМУ № 1235 від 29 жовтня 2024 року.

Діюче зараз українське законодавство регулює подальшу долю автомобіля, коли військовий, за яким був закріплений автомобіль, гине, зникає безвісті або демобілізується.

Що відбувається з автомобілем

Якщо військовий більше не може володіти автомобілем, або звільнився з служби, транспортний засіб має бути переданий:

військовій частині, де служив військовослужбовець;

або іншому військовому, якого заздалегідь внесено до акта приймання-передачі згідно з постановою КМУ № 584 від 10 травня 2022 року.

До акта можуть бути включені до п’яти осіб. Саме вони за українськими законами вважаються претендентами на передачу автомобіля. Передача будь-кому іншому вважається незаконною.

Наслідки порушення правил

Якщо авто залишається у військового, який завершив службу, та не передається відповідно до порядку, тимчасовий облік скасовується. У такому разі транспортний засіб автоматично переходить у статус необлікованого.

Крім того, сервісні центри МВС знімають гуманітарне авто з обліку та передають документи для контролю державним органам, якщо отримують повідомлення про:

демобілізацію чи звільнення військового;

тривале лікування, перебування у полоні або зникнення безвісти;

використання автомобіля не за призначенням.

Навіщо все це

Запроваджений українською владою механізм покликаний гарантувати, що кожен автомобіль, переданий для війни залишиться у війську навіть у разі зміни користувача.

Таким чином ввезені без розмитнення автомобілі, зареєстровані як гумдопомога, залишаються на обліку сервісних центрів МВС.