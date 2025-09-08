У адміністратора сервісного центру МВС на Закарпатті знайшли 5 квартир та готельно-ресторанний комплекс

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить конфіскувати активи адміністратора регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ в Закарпатській області на загальну суму 8,6 млн грн. Йдеться про три автівки, п'ять квартир та чотири паркомісця. Про це повідомляє slovoidilo.ua з посиланням на прес-службу САП.

За інформацією "Слово і діло", ідеться про адміністратора сервісного центру МВС №2143 в Тячеві Івана Поповича. Суд уже наклав арешт на чотири машиномісця, готельно-ресторанний комплекс загальною площею 2043,2 квадратних метри в населеному пункті Тересва Закарпатської області земельну ділянку площею 0,6 га поблизу населеного пункту Буштино на Закарпатті.

"Прокурор САП з урахуванням самостійно зібраних доказів та матеріалів, а також матеріалів НАЗК та ДБР звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, які в період 2020–2022 років набув провідний консультант-адміністратор регіонального сервісного центру МВС в Закарпатській області. Позовну заяву подано щодо такого майна: 5 квартир; 4 машино-місць; автомобілів BMW 730D 2018 року випуску, MERCEDES-BENZ E 200 2013 року випуску, та AUDI A8 2018 року випуску. Загальна вартість активів – понад 8,6 млн грн", – ідеться в рішенні.

Як стверджують у прокуратурі, адміністратор сервісного центру оформив активи на себе, дружину та доньку. При цьому набуття одного із транспортних засобів, який оформлено на доньку, відбулося за ціною, у 15 разів нижчою за ринкову.

"Після початку збору доказів необґрунтованості активів службовець та члени його родини переоформили частину активів на своїх близьких осіб. Аналізом майнового стану посадовця та членів його сім'ї встановлено неможливість набути ці об'єкти за рахунок законних доходів. Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, стягнення в дохід держави майна, яке залишається у власності відповідачів, і вартості активів, які вибули з їх власності", – додали в САП.