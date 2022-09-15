Встановлені на Audi SQ8 українські номери НН0088 австрійське видання Heute назвало нацистськими.

Пересічному українцю (та й не тільки) навряд чи відомо, що в Австрії та Німеччині є цілий перелік числових комбінацій, які вважаються забороненими. А держзнаки на машині українця в даному випадку просто "палають" — на ньому аж два нацистських коди (за баченням австрійців).

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В Україні з початком війни також з’явились свої умовні заборони. Наприклад літери "Z" та "V" вважаються символами російської агресії і з цього приводу Сервісні центри МВС пропонують власникам електромобілів, які мають такі букви на номерних знаках, змінити номери.

Але скандалу в Австрії, який розгрібали колеги з сайту ТопЖир, пов’язана з тим, що на зарядженому кросовері Audi SQ8 української реєстрації абревіатури "88" і "HH" вважаються в неонацистських колах пошаною Гітлеру.

В Україні, мабуть, кожна людина подумала б, що автовласник обрав такий номер через індекс моделі "8", але, як бачите, так вважають не всі, точніше, не всюди. Так що паранойя можлива у будьякій країні, незалежно від географії…

Як пише тамтешнє видання, цитуючи репортера-читача: "Цей номерний знак в Австрії заборонений і мені незрозуміло, як ця машина може просто так проїхати повз поліцію"

Однак, як додається в статті, "Неясно, якою мірою цей конкретний випадок є нацистським номерним знаком – принаймні в Австрії такі буквені та цифрові коди зараз заборонені".

Якщо в Україні літери "Z" та "V" просто вважаються неетичними і заборони на їх використання немає, то в Австрії цілком офіційно заборонено використання низки числових кодів. Такі обмеження на номерних знаках діють з 2015-го року: