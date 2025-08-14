У Берліні підвищують обмеження швидкості від 30 до 50 кілометрів на годину

Для початку швидкість 50 км/год запровадять на кількох головних дорогах. За версією verkehrsrundschau.de, обмеження швидкості 30 км/год нині діє на 41 головній дорозі. Зони з таким обмеженням швидкості знижують рівень шуму, позбавляють стресу та запобігають серйозним аваріям.

Якість повітря в деяких районах значно покращилася за останні роки, тому Сенат очікує скасувати обмеження швидкості на щонайменше 25 дорогах. Обмеження залишиться чинним на семи інших дорогах через постійно високий рівень забруднювальних речовин, а на решті дев'яти дорогах, принаймні частково, з міркувань безпеки дорожнього руху.

За словами сенатора з питань довкілля та транспорту Уте Бонде, було досліджено 25 ділянок доріг, де обмеження швидкості 30 км/год більше не може бути виправдане. Сенат планує запровадити обмеження швидкості 30 км/год на кількох основних дорогах вночі – з 22:00 до 6:00.

"Ми хочемо зробити це з міркувань захисту від шуму, а отже, і захисту здоров’я. Це торкнеться доріг загальною протяжністю 230 кілометрів", – прозвучало з вуст Уте Бонде.

Ініціативу про скасування зон з обмеженням 30 км/год критикують екологічні організації та Партія зелених, а також члени правлячої СДПН. Критики насамперед виступають за безпеку дорожнього руху та побоюються, що "50 км/год погіршить стан повітря, посилить шум автомобілів та зробить рух небезпечнішим", – заявив федеральний директор Німецької екологічної допомоги Юрген Реш.

На це згаданий вище сенатор від транспорту Бонде заперечує. За його словами, згідно з Правилами дорожнього руху (StVO), 50 км/год є стандартною швидкістю в районах забудови. Для запровадження ділянок з обмеженням 30 км/год потрібне конкретне обґрунтування. Берлін просто робить те, що в рамках закону.

Нагадаємо, у Німеччині вперше зона з обмеженням 30 км/год була офіційно встановлена 14 листопада 1983 року в Букстегуде, Нижня Саксонія. Нині за висновками Інституту регіональної географії Лейбніца, лідером за кількістю доріг зі зниженою швидкістю є Берлін з часткою 60 відсотків, за ним йде Ройтлінген (58 відсотків). Третє місце ділять Ессен та Мюнхен, кожен з яких має по 56 відсотків частки швидкості від загальної міської дорожньої мережі.