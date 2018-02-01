Водій кросовера подзвонив у 911 та проявив справді залізну витримку у спілкуванні з оператором - жодних криків та нецензурних висловлювань.

Чоловік зі штату Флоріда на ім’я Джозеф Купер подзвонив до служби спасіння після того, як педаль газу його BMW X5 застрягла у положенні “відкрито”.

Місцевий американський телеканал WSVN отримав доступ до запису дзвінка Джозефа, на котрому водій просить поліцейських про допомогу, оскільки його позашляховик рухався по трасі за швидкістю у 160 км/год (100 миль на годину).

"Здається, моя педаль газу застрягла. Я знаходжусь на шосе I-95. Приберіть машини з дороги!", – говорить Джозеф. Під час розмови диспетчер запитала, чи може чоловік перевести коробку передач у нейтральне положення. Після того, як водій повідомив, що не може цього зробити, поцікавилась, чи спробував він застосувати екстренне гальмування, тобто “ручник”. Купер відповів: "Мем, я не збираюся цього робити на швидкості у сто миль на годину, вибачте".

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Диспетчер оперативно передала інформацію дорожньому патрулю, а поліцейські на кількох машинах зайняли позицію попереду злощасного BMW, аби сиренами та світлом розігнати машини зі шляху втратившого контроль кросовера. Врешті автомобіль вдалось зупинити, використавши спеціальні поліцейські стрічки з шипами, хоч і з пробитими шинами BMW довгий час продовжував їхати, висікаючи іскри з-під металевих дисків.

У результаті дорожньої пригоди 28-річний водій BMW X5 був доставлений у лікарню зі скаргами на болі у груднях. Інших потерпілих у ході швидкісного заїзду немає.

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