У Черкасах новенькі пікапи розподілили армійцям "по блату": розписуємо кому конкретно

Це не перша допомога колективу Черкаської екстренки для захисників і не остання. Про це повідомляється на ФБ-сторінці медичної установи.

Якщо раніше за кордоном купувалися й в гаражі медзакладу доводилися до належного технічного стану вживані пікапи, то нині придбано машини з нульовим пробігом.

Нове дорожче, але краще

Звісно, нова техніка дорожче вживаної, але оскільки це техніка китайського бренду Chery, то вона й справді вийшла дешевшою. Це обумовлено тим, що виробник виставляє помірковані ціни, а дилерська маржа помірна.

Надійшли добротні пікапи Chery Himla першого покоління зразка 2025 року. Цей чотиридверний п'ятимісний автомобіль (2+3) станом на початок лютого коштував в українській роздрібній мережі 21 402 євро, тобто 1 095 000 гривень.

Пікапи не тільки новенькі, але й з першого покоління Chery Himla, виробництво яких стартувало торік. Фото: пресслужба ЕМД



Оскільки тут є партія з чотирьох автомобілів, то, ймовірно, продавець якусь суму скинув й техніка обійшлася дешевше.

При оптовій закупівлі така норма заохочення покупця є поширеною, не тільки стимулює, але "прив'язує" клієнта до бренду.

Прем'єрний призов Chery Himla до ЗСУ

Взагалі пікапи Chery Himla в партіях постачань для армійських підрозділів та інших відомчих формувань як от Нацгвардія, Тероборона, ДСНС до нинішнього часу не зустрічалися. Так що донат медиків екстренки з Черкас став для цієї партії машин ще й дебютним.

Який він зсередини, той Himla

Тут маємо рамну конструкцію пікапа, створену для екстремальних умов. Що важливо ще для фронтових умов, то це міцна основа кузова – жорсткість, витривалість і надійність в екстремальних мовах, де й ґрунтові дороги є не завжди, фактор важливий.

Силовий потенціал дизельного 4-циліндрового двигуна з системою розподіленого уприскування високого тиску Common Rail видає 160 кінських сил, тримає максимальний крутний момент 420 Нм при 2000 обертів.

Салон не спартанський, а доволі сучасний з масою допоміжної атрибутики. Фото: Chery

За коробку перемикань передач припущень висувати не будемо, оскільки тут може стояти як механічна шестиступенева, так і автоматична система на вісім поділок.

Водієві багато що допомагатиме

Завдяки високому кліренсу та посиленій підвісці пікап легко долає складні дороги та бездоріжжя. З системами допомоги водієві тут також все гаразд.

В переліку є ESP - електронна система курсової стійкості з системою допомоги при гальмуванні BAS, система, контролю тяги TCS, система допомоги при русі з гори / в гору (Hill Assist Control) тощо.

Хто отримав пікапи

Великої таємниці ніхто не робив, але автомобілі розподілено "по блату", тобто відправлено адресно у підрозділи, де служить хтось з медиків, які раніше працювали в колективі екстренки, чи до підшефних медикам підрозділів.

Такий розподіл вважається справедливим, оскільки все робилося чесно й прозоро. Особливо це додає позитиву, коли з отримувачів й справді хтось із своїх колег - медиків, водіїв, просто військовослужбовців.

Пікапи Chery Himla тепер мають:

110-а окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка;

118-а окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ;

Н-ський підрозділ радіоелектронної боротьби;

3-ій армійський корпус.

Скинулися на пікапи своїм колегам та підшефним усі без винятку. Вручали також усі разом. Фото: пресслужба ЕМД

Що у підсумку

Головне в тому, що для воїнів передової колектив медичного закладу забезпечив мобільність, оперативність і, найголовніше, допомагає рятувати життя. В деталях про це в відеосюжеті наших колег із телеканалу “Суспільне Черкаси” (див. внизу).

Загалом же за період повномасштабної війни працівники Черкаської екстренки закупили для підрозділів Сил оборони автівки та необхідне обладнання на суму майже 15 мільйонів гривень. І зупинятися не збираються.