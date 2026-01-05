У Чернівцях 71-річна жінка успішно склала теоретичний іспит з водіння

У сервісному центрі МВС у Чернівцях 71-річна мешканка області Зіна Іллівна успішно склала теоретичний іспит для отримання посвідчення водія. Про це повідомили у сервісному центрі МВС, підкресливши, що приклад жінки є наочним підтвердженням відсутності вікових обмежень для тих, хто прагне навчатися та бути мобільним.

За словами пані Зіни, рішення розпочати шлях до водійського посвідчення було усвідомленим і продиктованим практичними потребами. Вона зазначає, що власний автомобіль дасть змогу бути більш самостійною у щоденному житті та не залежати від сторонньої допомоги. Інтерес до керування транспортним засобом у неї виник давно, а перші базові знання вона отримала завдяки підтримці чоловіка.

Майбутня водійка наголошує, що добре розуміє відповідальність, яка покладається на людину за кермом, особливо з огляду на інтенсивність руху та складні дорожні умови. Саме тому до підготовки вона підійшла максимально серйозно, ретельно опрацьовуючи правила дорожнього руху.

Найближчим часом Зіна Іллівна планує розпочати практичне навчання в автошколі. Практичний іспит вона має намір складати на автомобілі з автоматичною коробкою передач, що відповідає чинним правилам і дозволяє зробити керування комфортнішим.

У сервісних центрах МВС нагадують, що в Україні не встановлено верхньої вікової межі для отримання або обміну посвідчення водія. Вирішальним фактором для допуску до керування транспортним засобом є стан здоров’я, підтверджений медичною довідкою, а не вік кандидата. Такий підхід відповідає принципу рівного доступу громадян до адміністративних послуг.

Нагадаємо, що в Україні самостійно скласти іспит дуже складно. З першої спроби це вдається лише у 20% кандидатів. Така ситуація створює величезні корупційні ризики: українці часто шукають альтернативні варіанти, звертаються до керівників автошкіл, інструкторів, бігунків та навіть купують підробки.