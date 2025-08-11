У Чернівцях випустять на лінію 15 міських великих автобусів

Пасажирські машини буде експлуатувати на маршрутах обласного центру Чернівецьке тролейбусне управління. Роботи комунальному пасажирському перевізнику в останні три роки додалося – місто прийняло велику кількість тимчасово переміщених осіб зі сходу України.

Про масштабний транспортний транш йдеться на ФБ-сторінці міського голови Романа Клічука та його колеги з Праги Богуслава Свободи.

Техніка вже проходить обов’язковий технічний огляд. Її після цього зареєструють в Сервісному центрі МВС і тільки потім введуть в експлуатацію. Очікується, що це станеться упродовж місяця.

Фото: Чернівецьке ТУ

Ймовірно, частина автобусів вийде на маршрути вже 1 вересня, коли пасажиропотік потік зросте, адже у школярів та студентів розпочнеться новий навчальний рік.

Марка та модель не вказується, але на фото та відео видно, що усі машини одного виробника та однієї моделі – низькопідлоговий автобус SOR City NB 12 чеського заводу SOR Libchavy. Щоправда, ця модель з 2022 року знята з виробництва.

До Чернівців, як йдеться у короткому у відеосюжеті наших колег з Praha TV (див. відео нижче), відправлено машини, що були введені в експлуатацію у липні 2011 року. Вони з гарним ресурсом та у доброму технічному стані. Добротний технічний стан автобусів підтвердили спеціалісти Чернівецького депо.

"Згідно з стандартами, середній вік автобусів у системі громадського транспорту Праги не повинен перевищувати дев'ять років і вони після цього повинні регулярно виводитися з експлуатації. Це повністю функціональні автобуси. Кількість кілометрів, які вони проїхали, така, що вони проїдуть ще щонайменше стільки ж разів. Ми вважаємо, що вони прослужать ще дев'ять чи десять років без ламання", – сказав мер Праги Богуслав Свобода.

Двовісні 12-метрові автобуси мають салон з 4-дверним виконанням за формулою 2+2+2+2, що розрахований на 26 сидячих та 75 стоячих пасажирів. Усі машини виглядають стильно – приємний естетичний вигляд як зовні, так і всередині, про що йдеться в сюжеті наших колег з каналу Чернівці.C4 (див. відео внизу).

Ось так урочисто автобуси відправляли з Праги до Чернівців. Фото: prazsky.denik.cz

В моторній ніші таких автобусів зазвичай ставлять двигуни Iveco Tector потужністю 245 к.с. або ж трохи потужніший Cummins CG на 280 к.с. Про силовий потенціал подарованих Чернівцям автобусів не повідомляється. У будь-якому разі тут стоїть автоматична коробка передач. Це може бути 6-ступенева ZF Ecomat або ZF Ecolife.

Фото: Чернівецьке ТУ

Нагадаємо, з моменту вторгнення Росії в Україну Прага та Департамент громадського транспорту (DPP) передали загалом 71 транспортний засіб українським міським транспортним компаніям, включаючи нинішню передачу Чернівцям.

В транспортні транші допомоги увійшли не тільки трамваї, автобуси, але й тролейбусні вежі, розроблені спеціально для роботи на повітряних контактних лініях електропередач.