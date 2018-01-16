Мотор-шоу у Детройті NAIAS 2018 – одне й найстаріших та найпрестижніших автосалонів планети – демонструє зростання американського авторинку.

Північно-американське мотор-шоу у Детройті розпочало роботу у 2018 році 13 січня – з днів для преси та фахівців. Тепер воно відкрите для відвідувачів аж до 28 січня.

Історія Детройтського Мотор-шоу бере початок ще у позаминулому столітті – у 1899 році. Втім, під час Другої світової війни виставка не проводилась.

З 1965 року автомобільна виставка в Детройті почала проводитись у Cobo Center, де відбувається у понині.

Дейтройтське мотор-шоу раніше було локальною подією (адже саме в Детройті та біля нього розміщуються штаб-квартири «великої американської трійки» автовиробників – General Motors, Ford та FIAT-Chrysler). Однак починаючи з кінця 80-их років минулого століття подія стає міжнародною.

На відміну від багатьох інших світових автошоу, Північно-Американський NAIAS – щорічний. В минулому році автошоу відвідало більше 800 тис. чоловік.

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В рамках NAIAS-2018 відбувається кілька івентів, серед яких - семінари автобізнесменів, виставки та конференції. Окрім того, саме на Детройтському автосалоні оголошують переможців конкурсу «Легковий, утилітарний автомобіль та позашляховик Північної Америки».