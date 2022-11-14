Французький Сенат схвалив новий закон, згідно з яким усі паркування, розраховані щонайменше на 80 автомобілів мають бути покриті сонячними панелями.

З 1 липня 2023 року автостоянки, що вміщають від 80 до 400 машин, мають п’ять років, щоб встановити панелі. Більші стоянки мають впоратися за три роки — принаймні половина від їхньої загальної площі має бути покрита сонячними панелями, пише Electrek.

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Новий закон є частиною масштабного плану президента Франції Еммануеля Макрона щодо великих інвестицій у відновлювані джерела енергії. Він сподівається збільшити виробництво сонячної енергії в країні у 10 разів, а також удвічі збільшити потужність наземних вітряних електростанцій.

Паралельно у Франції обговорюють можливість будівництва великих сонячних ферм на полях уздовж автомагістралей та залізниць, а також на сільськогосподарських угіддях, де це можливо.

Так, Національна залізнична служба Франції планує встановити близько 190 тис. кв. метрів сонячних панелей на 156 станціях по всій країні до 2025 року та 1,1 млн кв. метрів до 2030 року.