У Франції автомобільні тахографи почали перевіряти дистанційно: як це працює

Як пише VDO France, нова технологія дозволяє попередньо перевірити та виявити будь-які порушення без необхідності негайної зупинки автомобіля. Перевізникам тільки плюс: менше зупинок – менші витрати пального.

Нова технологія бездротового зв'язку DSRC-RP (Dedicated Short-Range Communications – Remote Protocol) тестувалася й готувалася до впровадження ще з 2021 року. Скажімо, у Польщі цей прилад вперше використали чотири роки тому.

Нині у Франції дорожня служба контролю DREAL розпочала реальний дистанційний моніторинг інтелектуальних тахографів на вантажівках. Там запускають 12 таких автомобілів, тобто по одному для кожного регіону країни.

Загальний вигляд пристрою DSRC для встановлення на даху фургона чи штативу. Скриншот: Авто24

Французьке відділення VDO – виробника тахографів та обладнання для моніторингу тахографів - вже показало фотографії використання перших французьких машин на базі обладнаних Renault Master.

Втім, шасі може бути різним, в Італії такі пристрої почали ставити на дах легкових автомобілів Fiat (див. відео внизу).

Алгоритм роботи DSRC-RP

Автомобіль служби контролю може стояти на узбіччі й посилати зі свого модуля дистанційного контролю запит до вантажного автомобіля, що рухається по трасі. Коли транспортний засіб проїжджає контрольно-пропускний пункт, антена DSRC випромінює сигнал, дистанційно зв'язується з бортовою системою фури та отримує доступ до даних інтелектуального тахографа.

Вже перші дні використання пристроїв DSRC довели ефективність приладів. Фото: VDO France

Система автоматично аналізує записи роботи та відпочинку водія. Для ретельного огляду зупиняються лише транспортні засоби, зазначені як підозрілі. Це що робить процес огляду більш ефективним та менш нав'язливим.

Для роботи пристроїв з антенами DSRC використовуються два способи:

виносні антени що можуть стояти на штативі, лежати на підвищеннях, закріплені в зоні придорожніх пунктів сплати за проїзд;

стаціонарно змонтовані на даху патрульних автомобілів.

Які переваги для перевізника та інспекторів

Для водіїв та бізнесу дистанційний скринінг знижує кількість позапланових зупинок, підвищує надійність графіка та знижує експлуатаційні витрати. Для аудиторських служб контролю технологія є ефективним засобом виявлення недотримання за складнішим нормативним сценарієм.

Ключові особливості:

безпечний бездротовий зв'язок на базі DSRC;

портативність: антени, що часто призначені для мобільного використання, можуть встановлюватися на штативі або контрольному транспорті та живитися від внутрішніх батарей.

інтеграція: сумісність з чинним програмним забезпеченням тахографа та рішення

Прогноз на перспективу

Розробники та виробники, як от VDO Fleet та Continental AG, впевнені у гарній перспективі цієї методики. Головна привабливість у тому, що технологія полегшує скринінг та захищає як перевізників, так і служби контролю.

На планшеті чи в моніторі видно всі увімкнення картки водія, час роботи, відпочинку тощо. І зупиняти для цього фуру не обов'язково. Фото: VDO France

Європейське управління праці також підкреслює потенціал ДСРС-РП для посилення дотримання норм автотранспортних операцій. Тепер справа за користувачами. Насамперед в цьому зацікавлені національні правоохоронні органи, служби яких мають не тільки випробувати нову технологію, але й запровадити її, завжди забезпечуючи відповідність нормам конфіденційності та захисту даних.

Екологія також виграє

Широке впровадження ДСРС-РП має прискорити перевірки, знизити збої в русі та підвищити ефективність моніторингу дорожнього руху, що принесе користь ефективному бізнесу та підвищить безпеку.

Екологи вже обидві руки підіймають за таку методику перевірки, оскільки кожна зупинка важкого вантажного автомобіля та поновлення його руху дає додаткові викиди, що значно перевищують вихлопні гази при звичайному русі фур.