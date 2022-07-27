Жінка з Греції отримала найдорожчий штраф за паркування у світі, муніципалітет острова Родос вимагає від неї захоплюючих 6 648 444 євро за порушення правил паркування.

Про інцидент кілька днів тому повідомила місцева газета Rodiaki з Родосу. Повідомлення про виплату в мільйони євро надійшло жінці в червні. Коли вона відкрила конверт і побачила штраф, то ледь не знепритомніла.

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Згідно зі звітом, жінка спочатку подумала, що сума становить 6 648 євро, що все одно викликало великий шок, оскільки мінімальна зарплата в Греції становить лише 713 євро. Коли вона зрозуміла, що цифра ще більша — 6,6 мільйона євро, вона зрозуміла, що це не може бути нічим іншим, як помилкою.

Чи можу я заплатити готівкою?

Наступного дня жінка відвідала муніципалітет, щоб сплатити штраф. Там вона показала паркувальний талон працівнику та сказала, що її кредитною карткою не можна буде розрахуватися, тому хоче розрахуватися готівкою.

Це був жарт із примітки про те, що всі штрафи понад 100 євро потрібно оплачувати карткою. Як ви можете собі уявити, працівник був приголомшений сумою, написаною в документах. Він негайно запевнив жінку, що це справді була помилка , заощадивши їй 6,6 мільйона євро.

Хоча офіційні особи не впевнені, як ця помилка опинилася в поштовій скриньці жінки, схоже, що спекотне грецьке літо вплинуло на працівників муніципалітету Родосу, який є прекрасним островом для відпочинку, і наразі повним відвідувачів з усього світу.