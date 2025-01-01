У групі максі-скутерів цей BMW CE 04 найшвидший і найпотужніший

У нинішньому вигляді цей міський транспортний засіб став привабливішим для подальшого просування. Його центральний розташований двигун рідинного охолодження видає на-гора 31 кВт/42 к.с. та 62 Нм крутного моменту.

За такого силового потенціалу скутер розганяється від 0 до 50 км/год за 2,6 секунди. Результат навіть для потужніших байків з двигунами внутрішнього згорання вражає. Розробникам з BMW Motorrad навіть довелося вгамовувати його швидкісні характеристики, обмежившись 120 км/год.

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І хоча це для міста забагато, скутер лишається ідеальним для їзди по місту. Втім, для заміської дороги він також підходить. Запас ходу за циклом WMTC від акумуляторної батареї місткістю 8,9 кВт-год, розташованої низько в рамі, становить 130 км.

Фото: BMW Motorrad

Попри збережені основні характеристики, оновлення BMW 2025 року торкнулося вдосконаленого пакета налаштування водієм можливостей скутера на свій смак. Новий CE 04 доступний у трьох комплектаціях: Basic, Avantgarde та Exclusive.

Окрім того, водії тепер можуть замовити швидкий зарядний пристрій потужністю 6,9 кВт, який скорочує час зарядки від 0 до 80% до лише 45 хвилин відносно майже 4 годинами зі стандартним вбудованим зарядним пристроєм потужністю 2,3 кВт.

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З цими та іншими оновленнями вартість BMW CE 04 починається з 12 000 євро у Європі та на 500 доларів більше в США.