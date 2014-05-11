Дослідники Американської Автомобільної Асоціації з'ясували, що значна частина автомобільних аварій трапляється через сонливість водіїв.

За даними Американської Автомобільної Асоціації (ААА), водіння у стані сонливості є надзвичайно небезпечним. Такий стан є причиною кожної десятої аварії.

Подібні результати дослідження ААА особливо вражаючі, оскільки, як відзначає організація, водії у більшості випадків навіть не усвідомлюють свій стан. Після ДТП сон “як рукою знімає”, тож визначити істину причину аварії стає майже неможливо.

Однак під час проведення дослідження вчені проаналізували обличчя водіїв, що потрапили у об’єктиви автомобільних реєстраторів, направлених у салон автомобіля до того, як сталась аварія. Дані було складено, опираючись на те, як довго очі водія залишались закритими – наприклад, під час моргання. Саме на підставі таких спостережень та обчислень дослідники дійшли висновку, що сонливість є причиною 10 відсотків усіх аварій.

Однак правильніше було б сказати, що сонливість є лише фактором, що призводить до втрати пильності та зниження реакції водія, внаслідок чого й відбуваються зіткнення. Так чи інакше, не варто перевтомлюватись за кермом, якщо вирушили у дальню поїздку – навіть коротка зупинка для перерви на сон може врятувати життя. Вранці при поїздці на роботу, теж варто проявляти більшу пильність, адже і ви, і водії оточуючих автомобілів саме сьогодні могли не виспатись.

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