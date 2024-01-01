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У Києві чоловік заявив про крадіжку Zeekr, а отримав протокол за керування напідпитку

Чоловік викликав поліцію, повідомивши про крадіжку авто. Однак машину ніхто не крав. Тож патрульні притягнули до відповідальності заявника і склали на нього протокол про керування напідпитку.
Заявив про угон авто та отримав протокол 130 статті - Auto24
Євген Гудущан
logo17 квітня, 21:00
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Подія трапилася учора у Шевченківському районі. На лінію 112 звернувся чоловік, який повідомив, що його Zeekr викрали.

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Поліцейські приїхали на виклик, де виявили заявника поруч з автомобілем. Патрульні переглянули камери відеоспостереження та з'ясували, що він самостійно намагався виїхати з двору, це підтвердили й очевидці події.

Спілкуючись із заявником, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Заявник добровільно погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестера. Результат— 2,28 проміле при нормі не вище 0,2 проміле.

На порушника інспектори склали:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП;
  • постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП.
#Новини #Автоподія #Zeekr #Алкоголь #Поліція