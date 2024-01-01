У Києві чоловік заявив про крадіжку Zeekr, а отримав протокол за керування напідпитку

Подія трапилася учора у Шевченківському районі. На лінію 112 звернувся чоловік, який повідомив, що його Zeekr викрали.

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Поліцейські приїхали на виклик, де виявили заявника поруч з автомобілем. Патрульні переглянули камери відеоспостереження та з'ясували, що він самостійно намагався виїхати з двору, це підтвердили й очевидці події.

Спілкуючись із заявником, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Заявник добровільно погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестера. Результат— 2,28 проміле при нормі не вище 0,2 проміле.

На порушника інспектори склали: