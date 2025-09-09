У Києві оштрафували водія Ferrari за швидкість 186 кілометрів на годину

Патрульна поліція Києва продовжує притягати до адміністративної відповідальності водіїв, які перевищують встановлені українськими правилами дорожнього руху обмеження швидкості.

Читайте також: Безпечна та встановлена швидкість: в чому різниця

Під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam, інспектори зупинили водіїв автомобілів Lexus та Ferrari, які рухалися містом зі швидкістю 194 км/год та 186 км/год відповідно.

На водіїв патрульні винесли постанови за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.

У поліції нагадують, що згідно ПДР, максимально допустима швидкість руху транспортних засобів:

у населених пунктах — 50 км/год;

за межами — 90 км/год;

на автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год;

на автомагістралях — 130 км/год.

За перевищення швидкості встановлено такі штрафи: 340 гривень за перевищення від 20 до 50 км/год та 1700 гривень за перевищення більш ніж на 50 км/год.