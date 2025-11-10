У Києві поставили світлофор, на якому горітиме зелена і червона секції одночасно: коли їхати

В Україні подібного у світлофорній тематиці ще не було. Як повідомляє столичний Центр організації дорожнього руху, досвід запозичено з практики європейських країн.

Інноваційне рішення в пілотному режимі реалізується в межах "Тижня безпеки дорожнього руху" та має на меті підвищити безпеку під час виконання лівостороннього повороту.

На згаданому перехресті до чинного світлофора встановлять додаткову секцію з червоним сигналом у вигляді рівностороннього хреста ("плюса").

Алгоритм дії водія

Увімкнений сигнал означає, що зустрічний рух зупинено, і водій може безпечно повернути ліворуч.

Відтак світлофорна секція "грецький хрест" не забороняє проїзд, а навпаки – підтверджує можливість маневру, оскільки зустрічний потік у цей момент стоїть.

Отож, якщо ви опинитеся за кермом на перехресті Володимирської та бульвару Тараса Шевченка, де використовуються ці сигнали, то знайте алгоритм дій. Вони прості:

Червоний хрест горить – можете безпечно повернути ліворуч, оскільки зустрічний рух зупинено.

– можете безпечно повернути ліворуч, оскільки зустрічний рух зупинено. Червоний хрест вимкнено – зустрічний транспорт має перевагу, зачекайте та продовжуйте рух лише за безпечної умови.

Доволі цікаве рішення має гарну перспективу впровадження. Колаж: Авто24

Де таке рішення вже допомагає

Скажімо, на деяких паризьких перехрестях цей символ виявився особливо корисним, допомагаючи водіям безпечно повертати ліворуч. Коли червоний хрест увімкнений, він повідомляє водієві, що зустрічний рух зупинено червоним світлом, що дозволяє безпечно повертати ліворуч через перехрестя.

З іншого боку, якщо червоний хрест не горить, це означає, що на зустрічному транспорті горить зелене світло, і водій повинен поступитися дорогою та їхати обережно перед поворотом.

Чому його називають "грецьким хрестом"?

За великим рахунком, що підтверджується більшістю джерел, походження назви остаточно невідоме, термін "грецький хрест" стосується форми знака, що нагадує симетричний хрест з рівними за довжиною кінцями.

Водії з цього фото пізнають локацію експериментального сигналу світлофора. Фото: ЦОДР

Подібний до класичного християнського хреста, який зазвичай асоціюється з грецьким православ'ям. Він не обов'язково пов'язаний із самою Грецією, а радше з геометричною формою.

Як довго "хрест" тестуватимуть

За повідомленням Центру організації дорожнього руху, експеримент триватиме два місяці. Упродовж цього часу фахівці збиратимуть та аналізуватимуть дані про ефективність нової системи.

Також згадана організація, що є урядовою структурою, збиратиме відгуки водіїв про експеримент. Їх можна надсилати за цією адресою чи публікувати в режимі коментарів на сторінках центру в у соціальних мережах.