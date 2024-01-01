У Києві стане ще більше наземних пішохідних переходів, велодоріжок та смуг громадського транспорту

Цього року КК «Київавтодор» реалізує 20 безбар’єрних підходів та продовжить інші роботи з впровадження фізичної доступності на дорогах міста. Про це повідомив генеральний директор комунальної корпорації Олександр Федоренко.

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«Важливим напрямом лишається і влаштування інклюзивних перехресть. Такі локації з’являться на перехрестях вулиць Старобориспільської і Миколи Хвильового, проспекту Валерія Лобановського з вулицями Володимира Брожка та Деміївської, вулиць Вадима Гетьмана і Олекси Тихого. Зокрема, там заплановані наземні переходи, що дублюватимуть надземні або підземні», – сказав Олександр Федоренко.

У Києві збільшують кількість смуг для руху громадського транспорту, що дають йому змогу пришвидшити рух та уникати заторів. Звісно це погіршить ситуацію з автомобільним рухом. У місті вже впроваджено 44 такі смуги та ведуться роботи щодо облаштування ще 26.

Київські чиновники також працюють над розвитком веломережі. Наразі розроблено 159 км велосмуг у Києві, що розташовуються на проїжджій частині дороги та відокремлюються від автомобілів окремою смугою. Звісно, облаштування велосмуг коштом звуження проїзної частини не сприятиме покращенню руху автомобільним транспортом.