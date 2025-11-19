У Києві викрили повний цикл виробництва й продажу контрафактного пального

Під час розслідування встановлено чотири АЗС та спеціалізований транспорт, який доставляв контрафактне пальне безпосередньо з місця виробництва. Про це йдеться на ФБ-сторінці столичного БЕБ.

Досудове розслідування щодо фігурантів, причетних до роботи цих заправних станцій, завершено. Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Крім того, слідчі встановили місце нелегального виготовлення пального — нафтобазу, де суміш створювали шляхом змішування нафтопродуктів із різними рідинами. У ході обшуків на всіх локаціях, розкритої схеми, правоохоронці вилучили 114 тонн готового контрафакту та 168 тонн сировини, яку використовували для його виробництва.

Мабуть, "криша" над колонкою робила ці локації невидимими, бо з фото видно, що тут виробляли й продавали контрафактне пальне не тиждень і не два… Фото: БЕБ столиці

Розслідування щодо діяльності нелегальної нафтобази триває. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Київська міська прокуратура.