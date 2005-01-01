Столична влада має намір ввести вищі обмеження швидкості, аніж це передбачено Правилами дорожнього руху. Однак лише на двох десятках вулиць.

Максимальна швидкість у 50 км/год в межах населених пунктах може бути збільшена встановленням відповідних знаків. Це рішення – у компетенції місцевої влади, і столичні посадовці нею збираються скористатись навіть без петиції, яку нещодавно подали кияни. Про це висловились у КМДА.

"Не на всіх вулицях доречно зменшувати швидкісний режим. У центрі міста, звісно, це є виправданим, і для безпеки пішоходів. А там, де пішоходів немає, – це нелогічно. Тому ще до появи петиції департамент ініціював цей проект рішення про те, щоби збільшити на певних ділянках руху швидкість до 80-ти кілометрів за годину", – говорить в інтерв'ю 5 каналу прес-секретар департаменту транспортної інфраструктури КМДА Анна Голосінська.

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На деяких вулицях встановлять обмежуючі знаки у 80 км/год. В Україні за перевищення швидкості менше ніж 20 км/ч не штрафують, так що фактично можна буде їздити до 100 км/ч.

Таких швидкісних доріг буде близько двадцяти. Втім, конкретних назв вулиць і проспектів поки не озвучили. Можливо, мова йде про Столичне, Брест-Литовське та Набережне Шосе, проспект Перемоги та Кільцеву дорогу. На них три і більше напрямків руху в кожну сторону, а протилежні смуги розділені відбійниками. Пішоходи на ці вулиці можуть вийти, а от перейти ці дороги - ні.

Знаки на швидкісних магістралях можуть поставити вже з 1 квітня.

Нагадаємо, що фахівці пояснили, чому обмежили швидкість саме до 50 км/год.