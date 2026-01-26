У Китаї електротяга посунула дизель: "план зробили" п'ять виробників

Як розповідає electrek.co, до цього переліку увійшли продажі вантажівок на нових джерелах енергії NEV, позначення яких включає:

вантажівки з акумуляторними батареями;

гібридні вантажівки з підзарядкою;

електричні вантажівки з подовженим запасом ходу.

Спеціалізований китайський галузевий веб-сайт CV World вказує на державну політику як на потенційний рушійний фактор зростання. Відбулося поступове скасування національної субсидії на обмін комерційних автомобілів та широке очікування податкових витрат на придбання нових NEV у 2026 році. Через це компанії почали активно прискорюватися в графіках заміни рухомого склад, щоб скористатися субсидією.

Читай також У Китаї вже кожна четверта важка вантажівка електрифікована: інфографіка

Тільки у грудні було зареєстровано ~45 300 нових важких вантажівок, що займає 54% від усього ринку нових важких вантажівок за місяць і демонструє зростання на 198% у річному обчисленні та зростання на 62% у порівнянні з листопадом.

Вартість володіння зменшується

Важливим фактором для переходу на нові екологічні транспортні засоби посприяло й те, що перераховані вище комерційні машини демонструють нижчу загальну вартість володіння вантажівками. Це також дало відчутний поштовх.

Директор з продажу комерційних автомобілів CATL Ся Нань зазначив, що вантажівка NEV може заощадити операторам автопарків майже 165 000 доларів США упродовж десятирічного життєвого циклу порівняно з дизельним еквівалентом.

Windrose планує забезпечити 5% електричних вантажівок світу до 2030 року. Фото: Windrose echnology

Зарядна інфраструктура також рушій

Поштовх для прискореного переходу на електричну тягу стався й завдяки розвитку зарядної інфраструктури. Вона дійсно підтримала масштаби електрифікації, що зняло проблему простоїв транспорту.

Вводяться в експлуатацію як мережі високошвидкісної зарядки, так і мережі станцій заміни акумуляторів для важких вантажівок.

Хто в списку піонерів

У звіті ICCT за 2025 рік зазначається, що п'ять провідних виробників важких вантажівок з нульовим рівнем викидів ( XCMG, SANY, FAW, Shacman та Yutong) вже контролюють 61% сегмента HDEV, що відповідає 75% частці, яку п'ять провідних виробників дизельних вантажівок займають на власному ринку.

Читайте також Китайська копія Tesla Semi вже їздить дорогами Європи

"Це свідчить про те, що ринок важких вантажівок з нульовим рівнем викидів досяг такого ж рівня зрілості, як і ринок вантажівок з двигунами внутрішнього згоряння. Причому провідні виробники оригінального обладнання (OEM) домінують на все більшій частці ринку", – підсумували експерти згаданого вище ресурсу CV World.