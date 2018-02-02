Початок продаж на внутрішньому ринку заплановано на квітень цього року, але інформації про автомобіль зовсім мало

Популярний китайський сайт про автомобілі опублікував фотографії нової моделі від Chery, призначеної для внутрішнього ринку. Великий семимісний позашляховик Chery Tiggo 8, раніше відомий під кодовим індексом T18, займе місце у модельному ряді марки над Tiggo 7.

Над віконною лінією Chery Tiggo 8 проходить хромований молдінг

Навіть у ході презентації автокомпанія не розкрила усіх карт щодо автомобіля, що досить типово для китайських виробників. Так, представникам ЗМІ не вдалося побачити інтер’єр автівки, немає ані габаритних даних, ані інформації про силові агрегати. По суті, журналістам продемонстрували лише кузов автомобіля, залишивши широкий простір для фантазій.

Здається, зрощені задні фонарі стали новим трендом, без якого не обійшовся і новий Tiggo 8

Тим не менш, автооглядачі припускають, що Tiggo 8 ймовірно отримає двигун 1.5 турбо потужністю 150 к.с. За іншим припущенням, кросовер можуть обладнати 2-літровим агрегатом на 122 к.с., але при подібних габаритах таких архаїчний мотор навряд чи адекватно впорається з масою автівки.

Звичайно, при такому дефіциті інформації, неможливо говорити про ймовірність виходу моделі за межі китайського ринку.

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