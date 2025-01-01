У Луцьку в лотереї розігруються електрична Tesla Model 3 та карбюраторна ВАЗ-2101

Торік за такої ж ініціатива із розіграшем автомобіля компанія зібрала кошти, на які закупила для ЗСУ 32 пікапи Toyota Hilux та Mitsubishi L200.

Як повідомляє Район.Луцьк, ініціатором лотереї знову виступила компанія Intertrade.ua, що спеціалізується на продажах автомобілів зі США, та волонтер Тарас Карвіна.

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Автомобіль Tesla Model 3 вартістю 15 тисяч доларів згадана компанія виділила для заохочення людей донатити. Це – її безповоротний благодійний внесок в проєкт.

Автомобіль "Жигулі" першої моделі ("копійка") Intertrade отримала як жартівливий подарунок на новорічний корпоратив. Його також вирішено передати в проєкт для розіграшу в благодійній лотереї.

Окрім цього, розігруються три iPhone 16 та три сертифікати по 500 гривень на придбання товарів у магазині техніки TechnoDiscont. Цей пакет презентів надійшов від партнерів Intertrade.

Усе вказує на те, що проєкт має успіх, особливо у тих, хто є в соцмережах і вже обізнаний з умовами лотереї (див. відео внизу). Станом на 9 липня люди задонатили понад 3,2 мільйона гривень.

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Збір коштів обмежено календарним терміном – до 8 серпня. У розіграші цінних подарунків братиме участь кожен донат від 500 гривень.

Організатори лотереї повідомили, що розіграш відбудеться 8 серпня в рамках фестивалю Lutsk Food Fest, проходитиме в культурно-розважальному центрі Adrenalin City. Все відбуватиметься прозоро, оскільки переможців визначатимуть у прямому ефірі за допомогою платформи Monobank.