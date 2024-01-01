У Луцьку ввели в експлуатацію найбільший в Україні компактор: що це за техніка

Ущільнювач твердих побутових відходів Bomag місту передала мерія Вільнюса. Машину вивільнено з тамтешнього комунального полігону ТПВ. Про це повідомляє мерія Луцька.

Надважкий французький компактор для операцій з заховання твердих побутових відходів поставив на баланс "Луцькспецкомунтранс". Машиною такої розмірної групи допоки жодне місто України не володіє.

Читайте також ЄС та Японія вирішують проблему зі сміттям на Київщині та Чернігівщині

В лінійці виробника модель Bomag BC серії RB-5 (BC 873 RB-5, BC 973 RB-5, BC 1173 RB-5) займає найвищу сходинку в класі машин від 41 до 57 тонн. 50-тонник комплектується 6-циліндровим дизельним двигуном Mercedes-Benz потужністю 576 к.с.

Фото: мерія Луцька

Циліндричні катки-колеса мають по 72 зуби, розміщених в шаховій позиції. Таким чином, кожен квадратний сантиметр трамбувальної зони підпадає під ущільнювач маси. Об’єм фронтального відвалу солідний – 15,8 куб. м.

Як і в будь-якому комерційному автомобілі, ця спецтехніка має систему підтримки водія. Вона допомагає оператору оптимізувати продуктивність і знімає навантаження в ході одноманітних робочих операцій.

Читайте також Автобус "Чистий Луцьк" допоможе очищати країну від окупантів

На згаданому полігоні "Брище" 50-тонний новачок працюватиме в парі з 40-тонним компактором цього ж виробника. Таких машин в Україні є вдосталь. Їх міста закуповують як самостійно, так і отримають в дарунок.

Нещодавно редакція Авто24 розповідала про 34-тонний ущільнювач ТПВ Bomag BC 673 RB-5. Машина на чотирьох металевих зубчастих колесах та з фронтальним бульдозерним відвалом вважається найпопулярнішою моделлю у класі від 30 до 40 тонн. З середини вересня вона працює в компанії "Екополіс" (м. Херсон), не викликаючи в оператора та механіків комунального спецавтопарку жодних нарікань.

Фото: мерія Луцька

Втім, за рік роботи на Луцькому полігоні "Брище" 40-тонний компактор Bomag BC також жодних докірів не давав. Є велике сподівання, що й 50-тонна машина також не буде ламатися й працюватиме справно.

Читайте також Через загоряння сміття в Києві обгорів новенький Porsche Cayenne: фото

"Цей компактор є найбільшим в Україні, жоден інший полігон не має такого ущільнювача. З його допомогою ми зможемо використовувати ту саму площу полігону, підтримувати на ньому порядок відповідно до вимог облаштування місць заховання твердих побутових відходів в Україні та менше забруднювати навколишнє середовище", – наголосив Луцький міський голова Ігор Поліщук.