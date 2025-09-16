У Львівський хаб від британців прийшов ще один караван повнопривідних машин для ЗСУ

Як йдеться у повідомленні мерії, на додаток до транспорту волонтери привезли генератори, зарядні станції EcoFlow, понад тисячу турнікетів САТ та інше обладнання для тактичної медицини. А для центру UNBROKEN перепадуть колоноскопи та гастроскопи.

Техніку отримали підрозділи 80-ї, 81-ї, 82-ї, 36-ї, 37-ї, 95-ї, 3-ї штурмових бригад, а також загони "Да Вінчі", ГУР та СБУ. Машини не нові, з пробігом, але відправлені у війська в добротному технічному стані.

Координатор британських волонтерів Олег Найда, розповів, що сумарно на сьогодні їм вдалося зібрати близько 1,4 мільйона фунтів стерлінгів, що в конвертації буде 78 093 400 гривень.

За ці гроші вдалося придбати та передати для потреб ЗСУ майже 100 автомобілів, багато іншого обладнання та медичних засобів.

Фото: Анастасії Смольєнко, сайт Львівської міськради

Також в межах ініціативи британці привозили медичне обладнання для лікарень у Львові. Отримувачами стали військовий госпіталь та центр UNBROKEN.

Засновник цієї волонтерської спільноти 70-річний Пол Парсонс зазначив, що для організації нинішнього візиту організація вклалася у 250 000 зібраних фунтів стерлінгів, тобто 14 012 675 гривень. Цих грошей вистачило на техніку, її технічне обслуговування, сервісний супровід, гуманітарний вантаж та перегін до хабу у Львові.