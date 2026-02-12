У Львові масово вивозять з дворів покинуті машини: називаємо адреси "евакуації" на найближчі 30 днів

Днями місце багаторічної стоянки покинули справжні рекордсмени сімейства забутих господарями машин. Як повідомили в мерії, служба евакуації вивезла на арештмайданчик поліції два автомобілі радянської доби.

На евакуатор повантажили занедбаний "Жигуль" та не менш занехаяний "Москвич". Їх господарі на прохання мерії не відгукнулися і, ймовірно, вже й не відгукнуться.

"Старожили" забутих предків

Цьогорічними рекордсменами стали покинутий у дворі на вул. Коломийській, 12 автомобіль ВАЗ, що простояв майже 7 років, та "Москвич" з проспекту Червоної Калини, 7, де він нерухомо стояв понад 5 років.

Загалом ці машини на загальноміський рекорд не тягнуть. Як встановила редакція Авто24, до нинішнього часу справжнім рекордсменом лишається Іж-2125 "Комбі" оранжевого кольору. Він понад десять років простояв покинутий на розі вул. Ставової та Хімічної.

Рекорд покинутої моделі Іж-2125 "Комбі" ніхто не побив, але найближчим часом це станеться. Фото: мерія Львова

Львів покидають машини російського автопрому

В управління безпеки та вуличної інфраструктури Львівської міськради кажуть, що більшість покинутих машин – це старі радянські моделі (ВАЗ, ЗАЗ, Москвич), а також іномарки кінця 90-х (наприклад, Ford Sierra). Головною візуальною ознакою тривалого простою є спущені колеса, вибиті вікна та пошкоджені кузови.

Якщо власники упродовж шести місяців не звертаються на штрафмайданчик по вул. Конюшинній, 13 за поверненням транспортного засобу, то місто розпочинає процедуру реалізації евакуйованої техніки через аукціон.

Загалом же від початку акцій з вивезення закинутих автівок з дворів та вулиць за рішенням комісії з публічного простору Львівської громади на арештмайданчик перемістили вже 54 покинуті автомобілі. Перші автівки з вулиць Львова прибрали 31 січня минулого року.

Покинутий зелений "Москвич" без вікон в одному із дворів Львова з якимось мотлохом всередині. Фото: мерія Львова



Локації для "евакуації" уже відомі

Робота продовжуватиметься й надалі. До середини березня 2026 року з вулиць Львова планують евакуювати ще 20 занедбаних автомобілів, власники яких проігнорували попередження районних адміністрацій.

Звідки заберуть покинуті авто: