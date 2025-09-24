У Львові пройдуть перші Всеукраїнські змагання інструкторів з водіння

Змагання проходитимуть на автодромі поблизу “Арени Львів”. Організатори — освітня платформа Instructor.in.ua спільно з львівською автошколою EasyDrive — ставлять перед собою амбітну мету: популяризувати професію інструктора, створити простір для обміну досвідом і водночас підвищити рівень підготовки в автошколах.

Програма заходу передбачає як практичні випробування за кермом, так і теоретичну частину — змагання з правил дорожнього руху та навчальні лекції. Інструктори демонструватимуть свої навички на автомобілях з механічною або автоматичною трансмісією, а також змагатимуться в знаннях сучасних методик викладання.

До речі інструктора автошколи оштрафували за непристебнутий ремінь

Участь у змаганнях можуть взяти лише діючі інструктори з офіційним атестатом, а також представники автошкіл, зокрема філій із власним юридичним статусом. Для цього потрібно попередньо зареєструватися, пройти відбір і сплатити реєстраційний внесок у розмірі 900 гривень. Учасникам забезпечується організований трансфер між локаціями заходу.

Окрім титулу найкращого інструктора України, переможці отримають грошові винагороди. Призовий фонд становить 70 тисяч гривень, а також передбачені цінні подарунки від партнерів.

Фіналом заходу стане урочисте нагородження переможців і неформальне спілкування учасників. Організатори переконані, що подія стане щорічною та сприятиме розвитку інструкторської спільноти в Україні.

Детальніша інформація та реєстрація доступні на офіційному сайті змагань.