У липні значно зросли продажі автобусів

Посилання скопійовано!
За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 211 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 53% більше, ніж у липні 2024 року.
Читайте також: Як отримати "права" на автобус
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 52%, торік була 62%. Найчастіше у липні вперше реєстрували:
Нових:
- Ataman – 40 од.;
- ZAZ – 25 од.;
- Isuzu – 20 од.
Вживаних:
- Mercedes-Benz – 40 од.;
- VDL – 15 од.;
- Van Hool – 10 од.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1396 автобусів (+39% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 644 од. (+14%); вживаних – 752 од. (+69%).