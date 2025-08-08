У липні значно зросли продажі автобусів

За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 211 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 53% більше, ніж у липні 2024 року.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 52%, торік була 62%. Найчастіше у липні вперше реєстрували:

Нових:

Ataman – 40 од.; ZAZ – 25 од.; Isuzu – 20 од.

Вживаних:

Mercedes-Benz – 40 од.; VDL – 15 од.; Van Hool – 10 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1396 автобусів (+39% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 644 од. (+14%); вживаних – 752 од. (+69%).