У мережу потрапили фото салону Zeekr 8X: новий флагман отримав триспицеве кермо та шість місць

Новинка побудована на розкішній гібридній архітектурі SEA-S і позиціонується як спортивний SUV середньо-великого класу в лінійці бренду, пише CarNesChina. Судячи з фото, центральна частина передньої панелі все ще прихована під камуфляжем, однак уже помітний окремо встановлений центральний дисплей, розташований над дефлекторами кліматичної системи. Екран приладів інтегрований у панель і за компонуванням нагадує рішення, використане в Zeekr 9X.

Центральна консоль отримала масивні поручні з обох боків, а кермо має триспицеву форму з селектором режимів руху, аналогічним тому, що встановлюється в Zeekr 7X. Така компоновка підкреслює більш драйверський характер 8X порівняно з орієнтованим на комфорт 9X.

Окрему увагу привертає другий ряд сидінь. Замість суцільного дивана тут встановлено два індивідуальні крісла з ромбоподібною прострочкою. Китайські ЗМІ повідомляють, що серійний Zeekr 8X може пропонуватися у шестимісній конфігурації, що відповідає його статусу більшого та дорожчого SUV для внутрішнього ринку.

Офіційні технічні характеристики поки не розкриті. За неофіційною інформацією, модель може отримати плагін-гібридну силову установку з 2,0-літровим турбодвигуном і двома електромоторами. Сукупна потужність, за чутками, може сягати близько 400 кВт, а запас ходу на чистій електротязі — перевищувати 400 км за циклом CLTC. Втім, ці дані поки залишаються на рівні припущень.

Шпигунські фото також підтверджують відмінності у зовнішності Zeekr 8X порівняно з 9X. Позашляховик зберігає фірмову дизайнерську мову бренду з вертикальною решіткою радіатора, але виглядає більш спортивно завдяки великим п’ятиспицевим колесам і червоним гальмівним супортам. Деталі задньої частини поки приховані, однак очікується поява світлової смуги на всю ширину кузова та спойлера на даху.

За попередніми даними китайських джерел, стартова ціна Zeekr 8X може скласти близько 400 тисяч юанів, що еквівалентно приблизно 56 500 доларам США. Остаточні характеристики та вартість виробник обіцяє оголосити ближче до офіційного дебюту.