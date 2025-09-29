У МВС вивчають нідерландський досвід стосовно допуску осіб з інвалідністю до керування авто

Відбулася вже друга онлайн-сесія, присвячена питанню доступу осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами, у межах якої Головний сервісний центр МВС продовжує вивчати досвід Нідерландів у сфері медико-функціональної оцінки водіїв з інвалідністю та адаптації транспортних засобів.

Читайте також: У ТСЦ МВС планують масово використовувати нові пристрої проти шахрайства

Нідерландська модель оцінювання

Під час сесії нідерландські експерти представили дві моделі оцінювання водіїв: класичну модель Мішона та власну національну модель, що включає три основні компоненти:

Бачення – здатність орієнтуватися в дорожній ситуації;

Мислення – ухвалення рішень, оцінка ризиків, планування дій;

Дії – безпосереднє керування транспортом, зокрема реакції на непередбачувані ситуації.

Окремо виділяється ще один важливий компонент – фізична здатність виконувати технічні дії: натискати педалі, повертати кермо, користуватися важелями тощо. У разі потреби ці функції можуть бути компенсовані технічними рішеннями, які є предметом особливої уваги з боку Головного сервісного центру МВС, який займається підготовкою до впровадження подібних підходів в Україні.

Адаптація транспортних засобів: індивідуально, технічно, відповідно до законодавства

У другій частині сесії йшлося про технічну адаптацію транспортних засобів для осіб з фізичними обмеженнями. У Нідерландах діє чітка система оцінювання, яка визначає, які саме рішення дозволять компенсувати наявні обмеження. Серед поширених варіантів:

кермові джойстики;

ручне керування гальмом і акселератором;

переміщення педалей;

інші спеціалізовані пристрої.

Фахівці наголосили: навіть у разі суттєвих фізичних обмежень (протези, часткова втрата рухливості тощо), особа може бути визнана придатною до керування – за умови наявності технічних рішень, що гарантують безпечну компенсацію.

Медичний висновок

Початковий етап оцінки, чи здатна особа безпечно керувати транспортом у Нідерландах відбувається шляхом збирання повної медичної інформації про кандидата у водії. Важливо визначити, чи є стан стабільним або прогресуючим, та з’ясувати, чи є можливість технічної компенсації функціональних обмежень.

Такий комплексний підхід дозволяє максимально точно оцінити, чи здатна особа безпечно керувати транспортом – і відкриває шлях до розширення прав людей з інвалідністю.

Правові вимоги

Під час другої онлайн-сесії нідерландськими експертами підкреслювалося, що адаптація транспортного засобу – це не індивідуальний проект, а командна робота фахівців: медиків, інженерів, юристів, оцінювачів функціонального стану.

Головний сервісний центр МВС розглядає можливість запровадження аналогічної системи взаємодії в Україні, дотримуючись як вимог національного законодавства, так і рекомендацій ЄС.

Принципова позиція, яку розділяють українські й нідерландські фахівці: всі водії – з інвалідністю чи без – повинні відповідати єдиним вимогам, а адаптований транспортний засіб має функціонувати на рівні зі звичайним.