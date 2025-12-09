У Німеччині кожна третя вантажівка засліплює інших

Висновки є чітким попередженням про небезпеку. До числа "відбракованих" увійшли як вантажівки, так і фургони сегмента LCV, стан яких визнано незадовільний через дефекти освітлення. Про це з посиланням на німецьку асоціацію автомобільної промисловості (ZDK) та німецьку ради з безпеки дорожнього руху (DVW) повідомляє eurotransport.de.

Також зазначається, що відсоток несправного освітлення в комерційних транспортних засобах вищий, ніж у легковиках приватного користування, в сегменті яких кожна четверта машина з несправним світлом.

Вони важчі за масою і наслідками аварій

Прикрості додає те, що вантажні транспортні засоби значно більші, важчі та спричиняють значно серйозніші наслідки в аваріях.

Що не так з освітленням комерційних машин:

32,1% комерційних транспортних засобів мали дефекти освітлення (торік 33,1%);

23,1% з несправними фарами;

12,7% засліплюють зустрічний транспорт через надмірно високе положення фар;

8,8% випадків дорожнє покриття освітлюється занадто короткий час;

17,5% мають дефекти заднього освітлення.

Що не так з освітленням легкових машин:

27,8% автомобілів мають дефекти освітлення;

19,7% несправних фар;

9,5% засліплення;

8,5% недостатня дальність променів.

Від торішніх показників несправності приладів освітлення комерційного транспорту мало чим відрізняється, але позитив є. Інфографіка ZDK / Авто24 в україномовній версії

Важкі машини все ще проблемні

Перевізники усвідомлюють: ризик різко зростає, коли вантажівку погано видно або вона не може позначити себе належним чином. Кількість такого транспорту зменшується дуже повільно.

"Швидка перевірка може врятувати життя. Але, враховуючи статистику, залишається питання: чому цією перевіркою так часто нехтують, особливо в комерційному секторі", – констатує президент Німецької асоціації автомобільної промисловості (ZDK) Томас Пекрун.

Рівень несправностей надто високий

Тест на видимість світла 2025 року, проведений Німецькою асоціацією автомайстерень та ремонту (ZDK) та Німецькою асоціацією безпеки дорожнього руху (DVW), є найбільшою добровільною кампанією з безпеки дорожнього руху в Німеччині.

Упродовж жовтня було видано понад 2,5 мільйона наліпок, проте рівень несправностей для вантажівок, фургонів та легкових автомобілів залишається високим.

В автопарках комерційних транспортних засобів інтервалів регулярних перевірок дотримуються, але візуальними оглядами водії у повсякденній роботі нехтують. Проблемою фахівці називають рутину, тиск часу та робота за змінами, що ускладнюють регулярні перевірки.

Погано й те, що багато водіїв не навчені самостійно розпізнавати дефекти.

Тест на світло – слабке місце комерційних машин

Гарна новина: рівень дефектів комерційних транспортних засобів дещо знизився порівняно з торішнім.

Погана новина: рівень несправностей приладів світла залишається не просто високим, а надто високим. Майже третина вантажівок перебувають на дорозі з проблемами освітлення, це не маленька, а дуже велика проблема для темних місяців року

І це слід негайно вирішувати, бо видимість – це не про комфорт. Це – захист і безпека для водіїв вантажівок, водіїв легковиків, велосипедистів та пішоходів.