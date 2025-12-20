У Німеччині на стоянці готелю з вантажівки викрали боєприпаси

Інцидент дійсно стався на незахищеній стоянці в Саксонії-Ангальт. Це виданню Der Spiegel та радіостанція mdr підтвердив прессекретар Бундесверу.

Транспортування здійснював цивільний перевізник

За даними Der Spiegel, цивільна транспортна компанія мала контракт з армією на перевезення боєприпасів. Водій зупинився для відпочинку на незахищеній стоянці в промисловій зоні поблизу Бурга, недалеко від Магдебурга.

Прокинувшись вранці наступного дня, водій поїхав далі за маршрутом до місця призначення. Крадіжку виявили лише тоді, коли водій прибув до військової частини за вказаною у документах адресою. Ось там солдати й зрозуміли, що вивантажувати немає що.

Що вкрадено з набоїв

Приховати масштабність вкраденого не вдалося. Обсяги й справді значні. В ході перевірки з'ясувалося, що невідомі поцупили майже 10 000 бойових патронів для пістолетів, 9 900 маневрових (холостих) патронів для штурмових гвинтівок, плюс димові шашки.

Хоча стоянка й під вікнами готелю, але ніхто нічого не чув і не бачив. Фото: поліцейський інспекторат Штендаля

На відміну від пістолетних набоїв, маневрові патрони не летальні. Однак міністерство визнає, що це релевантний інцидент безпеки й там дуже занепокоєні, що такі боєприпаси потрапили не в ті руки.

Хто винуватий

На думку міністерства, цивільна транспортна компанія порушила вимоги безпеки щодо чутливого транспортування боєприпасів. Контракт передбачає, що транспортна компанія повинна забезпечувати безпеку вантажу німецької армії.

Зазвичай з цієї причини для транспортування завжди призначають двох водіїв, один із яких має наглядати за транспортним засобом навіть під час зупинок.

В ході цього перевезення дане правило проігнорували. Як попередньо з'ясували слідчі, зупинка не була запланована, водій, очевидно, спонтанно вирішив зупинитися в готелі. У цей час вантаж у його причепі залишався без нагляду.

Саме цей трейлер перевізник використовував для транспортування боєприпасів німецькій армії. Фото: поліцейський інспекторат Штендаля

І що далі…

А поки нічого. Німецька армія проводить розслідування разом із місцевою поліцією, щоб з'ясувати, хто може стояти за крадіжкою боєприпасів.

У колах німецької армії підкреслюється, що випадкове пограбування досить малоймовірне. Ймовірно, десь щось переплітається в цій ситуації, оскільки така випадковість та збіг незапланованої зупинки водія в Бургу потребує дуже ретельного вивчення.

Редакція Авто24 відшукала готель Hotel Pension Villa Wittstock на Google Maps – місце для крадіжки тут ідеальне. Скриншот: Авто24