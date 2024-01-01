У Німеччині зимові шини стали обов'язковими навіть для вантажівок: які штрафи за їх відсутність

АсМАП України нагадав автоперевізникам, котрі здійснюють рейси до Німеччини чи через цю країну їдуть транзитом, про нове маркування зимових шин у ФРН та загальні вимоги до транспортних засобів у зимовий період.

Зокрема АсМАП України нагадав, що З 1 січня 2018 року там застосовується маркування зимових шин альпійським символом "3 Peak Mountain Snow Flake" – 3PMSF (три вершини гір та сніжинка).

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З 1 жовтня 2024 року зимові шини, які позначені лише символом M+S, більше не можна використовувати для зимових дорожніх умов. Зимові шини, що мають як індекс M+S, так і альпійський символ, все ще дозволені.



Для всіх шин у всі сезони мінімальна глибина протектора становить 1,6 мм.

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Вантажні автомобілі понад 3,5 т (категорії N2 і N3) та міські автобуси з кількістю пасажирських місць (крім сидіння водія) понад 8 (категорії M2 і M3) повинні бути обладнані зимовими шинами:

- на постійних ведучих осях,

- на передніх керованих осях.

Зимові шини не обов’язкові для осей причепів/напівпричепів, також немає прямої статті закону щодо обов’язкової наявності на борту транспортного засобу ланцюгів протиковзання.

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Проте, на засніжених дорогах їх необхідно встановлювати відповідно до дорожнього знаку (№268). Конкретний період часу не вказано, однак "якщо цього вимагають обставини, транспортний засіб має бути оснащений зимовими шинами, ланцюгами протиковзання, лопатою, киркою, буксирним пристроєм або тросом".

Ланцюги повинні бути встановлені на ведучому мосту (мостах). Максимальна швидкість із встановленими ланцюгами протиковзання становить 50 км/год.

Штраф за недотримання законодавства про зимові шини:

Для водія:

60 євро плюс 1 штрафний бал у Німецькому реєстрі АТЗ (FAER* - Фленсбурзька система балів),

80 євро плюс 1 штрафний бал у FAER у разі перешкоджання іншим учасникам дорожнього руху,

100 євро плюс 1 штрафний бал у FAER у разі підвищеної небезпеки для інших учасників дорожнього руху,

120 євро плюс 1 штрафний бал у FAER у разі аварії.



Для власника транспортного засобу:

75 євро плюс 1 штрафний бал у FAER

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Санкції за ігнорування ланцюгів протиковзання: