У поліції нагадали правила проїзду перехресть

Щоб забезпечити безпеку всім учасникам дорожнього руху, необхідно дотримуватися простих, але важливих правил, запевняє патрульна поліція Києва.

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Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, якщо утворився затор, оскільки це створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів.

На регульованих і не регульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.

У разі подання сигналу регулювальником або ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують маневр через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід.

Повертаючи ліворуч або розвертаючись на зелений сигнал світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю, який рухається в попутному напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються на зустріч прямо або повертають праворуч.

На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.