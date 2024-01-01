У Польщі дозволять 17-річним підліткам керувати автомобілями, але лише у компанії

Революційна зміна у правилах отримання прав водія має статися найближчим часом. Категорію B можна буде отримати вже у віці 17 років – така зміна передбачає проєкт закону, який підготувало Ministerstwo Infrastruktury.

Як повідомляє Vitrina.pl, інформація про те, що Ministerstwo Infrastruktury хоче знизити вік, з якого можна отримати допуск до управління та права водія категорії B до 17 років, з'явилася несподівано. Про те, що проєкт відповідного закону вже готовий, повідомив заступник міністра інфраструктури Stanisław Bukowiec.

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І хоча за статистикою водії віком до 24 років частіше стають винуватцями ДТП, ніж інші категорії водіїв, автори проєкту все-таки виступають за зміну вікового цензу. На їх думку, запропонована зміна правил має допомогти у розв'язанні цієї проблеми.

Як пояснив заступник міністра Bukowiec, проєкт закону передбачає, що 17-річний водій зможе керувати транспортним засобом лише у супроводі іншого, досвідченішого водія. Щоправда, заступник міністра не уточнив, скільки років досвіду має бути у пасажира-інструктора.

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Передбачається, що старша людина буде дисциплінуючим фактором для молодого водія, а також зможе давати поради, вказуючи на можливі помилки та навчаючи правильної поведінки на дорозі.

Крім того, 17-річний зможе водити лише автомобілі з двигунами потужністю до 70 кВт (тобто 95 к.с.). Хоча на думку журналістів ресурсу interia.pl, важко серед сучасних моделей знайти навіть компактний автомобіль, який мав би версію двигуна, що відповідає цим умовам.

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Є припущення, що це може стати серйозним обмеженням для тих, хто хоче отримати права водія в 17 років. Середня потужність автомобіля у Польщі у 2022 році становила 156 к.с.

Однак існує велика ймовірність, що батьки 17-річної дитини зможуть спеціально купити потрібний автомобіль. Особливо, якщо обмеження на потужність автомобіля діє тільки протягом року.

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Заступник міністра також згадав про ліміт алкоголю для 17-річних водіїв, який становитиме 0,0 проміле. Однак він не розкрив, коли нові правила можуть набути чинності. Здається, що їхнє запровадження — це лише питання часу.

"На мою думку, рік практичного водіння під наглядом старшого водія буде гарним періодом підготовки до самостійного водіння", – сказав заступник міністра Bukowiec.

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Подібну думку висловив Jonatan Hasiewicz, правовий радник, доктор юридичних наук, інженер дорожнього руху:

"З погляду принципів психології транспортного руху та загальних принципів безпеки дорожнього руху, краще, щоб водій віком 17 років керував транспортним засобом з людиною на пасажирському сидінні віком 30 років, ніж щоб 18-річний водив автомобіль самостійно".