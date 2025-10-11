У Польщі встановлюватимуть новий знак, який дозволяє повертати з "зустрічної" смуги: як він працює

Очікується, що в правове поле F-23 увійде за якийсь місяць-другий. Станеться це неодмінно, оскільки потреба в ньому давно назріла.

Як пише korso.pl та ряд провідних польських ресурсів, новий знак F-23 покликаний полегшити водіям поворот ліворуч та виїзд на трисмугові вулиці в забудованих районах.

Узаконити те, що не узаконено

За змістом знак F-23 "америки не відкрив", буде розміщуватися в населених пунктах і узаконить рішення, що вже давно існує на польських дорогах.

Мова йде про ділянки, де дві зустрічні смуги вулиці/дороги розділені острівцем, створюючи додаткову смугу. Відтак водії використовували цю смугу при повороті ліворуч чи виїзді на трисмугову ділянку.

Читайте також Які польські дорожні знаки легко переплутати

Формально відповідний знак, що юридично затверджував би такий маневр, у ПДР відсутній. За змістом цей прямокутник зі стрілками вказує, що середня смуга є багатоцільовою – її можна використовувати для поворотів ліворуч або для безпечного вливання в рух.

Водії при виїзді з бічної дороги, також можуть зупинитися там, щоб пропустити автомобілі з будь-якого боку, не блокуючи основну смугу руху.

Як виглядає графіка символів F-23

Знак F-23 має прямокутну форму з синім фоном та білим символом, що позначає три смуги руху. При цьому на середню смугу нанесено вигнуті стрілки, що вказують на рух у протилежних напрямках.

Нічого складного в зміст проміжної (середньої) смуги не закладено, але заплутати така "багатофункціональність" може. Фото: сайт korso.pl

Символ вказує, що середня смуга призначена для повороту ліворуч або тимчасового в'їзду на другорядну дорогу. Вся графіка має пунктирні лінії розмітки, що виділяють згадану середню смугу.

Читайте також У Польщі запровадили новий знак: до чого він зобов’язує

Колір фону: синій – інформаційний знак.

Символізм: три смуги, середня позначена двома стрілками, спрямованими в протилежні сторони.

Застосування: багатоцільові смуги в містах та на дорогах з двостороннім рухом.

Які переваги від F-23

В першу чергу, новий знак F-23 покращить безпеку міського руху, особливо в годину пік.

Донині водії часто ризикували повертати ліворуч із загальної смуги руху, що призводило до зіткнень, утворення корків з відповідними наслідками – сповільнений трафік.

Читайте також У Польщі з'явились дорожні знаки з танками: відома причина

З впровадженням знаку "Багатоцільова середня смуга руху" спеціально виділена смуга дозволить водім законно маневрувати і при цьому не заважати іншим.

Де встановлять F-23

В основному концентруватися "прямокутник" буде у містах, в зоні забудови. Проблемні для сповільненого руху місця також врахують.

Знак F-23 встановлюватимуть:

на широких вулицях у забудованих районах;

на двосторонніх дорогах з інтенсивним рухом;

у місцях, де часто робляться повороти ліворуч.

Які маневри заборонено

У зоні дії таких знаків використовувати смугу для обгону заборонено – штраф прилетить обов'язково.

Читайте також Заборонний знак з автомобілем та крапками: що він означає

Рух прямо на довшу відстань не рекомендовано робити, бо це буде протизаконно і штраф випишуть. В обох випадках при фіксації таких порушень 200-250 злотих доведеться заплатити. Це в конвертації буде 2 262–2 827 гривень.

Обачність зайвою не буде

При виїзді на смугу багатоцільового використання слід бути особливо обережним. Причини суттєві.

По-перше, не слід забувати, що це спільна смуга для обох напрямків – вона не призначена для обгону чи прямого руху. Тож переконайтеся, що немає зустрічного транспорту.

По-друге, не варто забувати, що це смуга для маневрування, а не додаткова смуга руху.

Читайте також Що використовують замість дорожніх знаків на Житомирщині

По-третє, якщо центральна багатоцільова смуга руху довша за 500 м, то знак F-23 буде встановлено повторно. Кінець центральної багатоцільової смуги руху буде позначено знаком F-23 з табличкою Koniec або знаком, що інформує про іншу систему управління дорожнім рухом.

Коли впровадять

Точна дата відсутня. Нові правила набудуть чинності після завершення законодавчого процесу. За даними Міністерства інфраструктури, це станеться найближчими місяцями.

Читайте також Яким авто забороняє парковку новий знак

Поряд зі знаком F-23 з’явиться й відповідна дорожня розмітка, адаптована до сучасних потреб водіїв та поточних стандартів безпеки.

Українські ПДР до цього ще прийдуть

В Україні подібний знак відсутній. Зазвичай, лівій поворот здійснюється з крайньої лівої смуги. Однак на автомагістралях міжнародного значення, як от Київ-Чоп, уже з'явилися й стали звичними аналоги "середньої" смуги.

Це своєрідна "кишеня" відокремлена від основної лівої смуги спеціально для повороту чи розвороту транспорту.

Але нагадаємо: за подібний маневр з поворотом чи розвертанням у Польщі може прилетіти чималий штраф. Як редакція Авто24 писала раніше, в Україні стрілка повороту вліво на знаках, сигналах світлофора та в розмітці дозволяє і поворот, і розворот.

В Польщі така норма в маневруванні відсутня. Якщо стрілка показує поворот, то здійснюється лише поворот і ніякого розвертання.